Pepe Rodríguez, de 'Masterchef', explota contra los influencers culinarios: «Tontolabas, necios...» El popular juez de TVE afirma que tiene vetadas a estas personas en su restaurante 'El Bohío

A.M. Viernes, 26 de septiembre 2025, 11:45 | Actualizado 12:00h.

El popular juez de 'Masterchef', Pepe Rodríguez, se ha quedado a gusto cuando le han preguntado por los influencers culinarios que tienen cada vez más presencia en redes sociales como Instagram. «¿Desde cuándo hemos normalizado que un tontolaba, que ha comido siete veces seguidas caliente, pueda decirle al resto del universo lo que es bueno o malo?», afirmó en el podcast 'La Escalera Roja'. Este tipo de usuarios están «vetados» en su restaurante El Bohío, cuenta el chef: «A veces, cuando los lees, es terrible».

El cocinero, que posee una estrella Michelín en su restaurante, habla sin tapujos de estos comensales. «Los necios estos se ponen con siete cámaras en la mesa... Eso lo tengo prohibido. No se puede hacer un 'show' en un restaurante y el que quiera grabar, que me pague», señala. «Venga usted a comer y déjeme en paz. Tengo un montón de gente aquí, que venimos a trabajar. Si tiene un negocio, dígame cómo vamos a medias en esto y, a lo mejor, entro».

A Pepe Rodríguez no solo le molesta que el influencer de turno publique en su perfil la comida de su restaurante, también le desagrada la opinión que dejan para miles de personas: «Se permiten el lujo de hacer una crítica despiadada o buena, como si supiesen».

Pero aún hay más. Rodríguez también ataca a quienes quieren ser influencers pero no tienen el dinero suficiente para plantar las cámaras en el restaurante. «Son más necios. Quieren notoriedad y 'likes'. A mí no se me ocurre enseñar la factura de lo que ha costado», afirma al referirse a los post de Instagram donde se habla de lo que cuesta comer en un sitio u otro. «Es lo más obsceno y grotesco», concluye.

Para el popular juez de 'Masterchef' todo forma parte del respeto. «Yo siempre voy a defender al cocinero y al trabajador porque estoy ahí detrás y sé lo que cuesta mantener un restaurante», sentencia.