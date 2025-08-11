El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Penélope Cruz desata la euforia en uno de los conciertos de Bad Bunny en Puerto Rico

La actriz acudió junto a Javier Bardem a su residencia 'No me quiero ir de aquí' en el Coliseo

Leire Moro

Leire Moro

Lunes, 11 de agosto 2025, 17:01

Desde el 11 de julio, Bad Bunny actúa casi cada noche en el Coliseo de Puerto Rico. La residencia 'No me quiero ir de aquí', que terminará el 14 de septiembre, se saldará con 30 shows. Una serie de conciertos a los que acudirán más de medio millón de personas y numerosos rostros conocidos invitados por el cantante puertorriqueño.

Penélope Cruz y Javier Bardem, no es la primera vez que acuden y disfrutan de la música de Bunny y el pasado domingo se convirtieron en los invitados de honor. La sorpresa de la noche llegó cuando Penelope se subió al escenario y se puso al micrófono de la mesa de mezclas. Cruz se atrevió con el acento puertorriqueño y lanzó uno de los gritos de guerra del artista de 'Debí tirar más fotos': «Acho Pee Erree es otra cosa».

El público rompió en aplausos y el propio Bad Bunny se acercó a saludar a la actriz en lo que ha sido el concierto número 15 a La Casita, como se llama a la réplica de la casa puertorriqueña que sirve de escenario en su espectáculo. Allí la protagonista de 'Jamón, jamón' protagonizó un momento que desató la euforia del público.

No es la primera vez que la pareja de actores españoles más internacional acude a un concierto del puertorriqueño. En abril, coincidiendo con el 50 cumpleaños de Penelope, acudieron al concierto que Bad Bunny dio en Nueva York.

