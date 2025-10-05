Sin pelo y con una sonrisa, la reflexión más emotiva de Antonia San Juan en sus primeras batallas contra el cáncer La actriz, que padece un tumor en la garganta, comenzó a mediados de septiembre el tratamiento contra la enfermedad

«Soy feliz, porque puedo mirar hacia adentro y no sentir vergüenza de lo que encuentro...», ha escrito la actriz Antonia San Juan en su perfil de Instagram junto a una fotografía donde se la ve sin pelo y con una sonrisa tras las primeras sesiones del tratamiento contra el cáncer de garganta que padece.

Una emotiva reflexión que ha provocado que los seguidores de la actriz inunden su muro de Instagram con numerosos comentarios donde alaban la actitud que está tomando San Juan.

La intérprete de 'La que se avecina', entre otras series, comunicó a mediados de septiembre que padecía un cáncer de garganta. En el programa 'Late Xou', de Marc Giró en TVE, sorprendió a todos con su actitud: «No hay que ser narcisista. Te pasa a ti y le pasa a todo el mundo. Te pasa porque le pasa al mundo entero. Mira, con 65 años que tengo, lo bien cuidada que estoy, lo mona que estoy. No me he pasado nunca de nada y un día te cogen y te dicen: estás enferma. Pues hay que joderse. Hay que tirar para adelante».

San Juan conoció su enfermedad tras encotrarse mal y tener que suspender varias funciones de la obra de teatro en la que trabaja. »Fui al médico, me vio algo raro y me han dicho que tengo cáncer de garganta. Ahora tengo que vivir y tengo que hacerme los tratamientos que el médico me diga», informó en TVE. Ante esta situación, la actriz prefiere rezar a la ciencia que a Dios: «Tienes que agarrarte a algo. La gente se agarra a Dios y yo no soy creyente. Yo me agarro a la ciencia».