El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

Antonia San Juan se sincera tras conocerse que padece cáncer

La actriz comenzó el tratamiento este pasado martes

B. V.

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 12:20

Unos días después de informar de que padece cáncer, Antonia San Juan reapareció públicamente este martes para hablar de sus estado de salud. Lo hizo en el estreno de la nueva temporada de 'Late Xou', el programa de Marc Giró en TVE. Un espacio en el que explicó cómo le informaron sobre la enfermedad. «Este año había suspendido varias funciones. Fui al médico, me vio algo raro y me han dicho que tengo cáncer de garganta. Ahora tengo que vivir y tengo que hacerme los tratamientos que el médico me diga», ha comenzado.

Ante esta situación, ha afirmado que es importante apoyarse en algo en este duro proceso. «Tienes que agarrarte a algo. La gente se agarra a Dios y yo no soy creyente. Yo me agarro a la ciencia», dice.

Además, ha agradecido el apoyo que ha recibido de la gente. De desconocidos, de espectadores que han querido darle sus cariño. Tanto afecto que hasta le extraña. «Me dicen '¿puedo darte un beso?'. Y yo pienso... '¡Pero si nunca me has dado un beso, ni cuando he estado buena!'», dice, con gran sentido del humor.

Sin embargo, hay una cosa que a Antonia no le gusta, es la compasión. «No hay que ser narcisista. Te pasa a ti y le pasa a todo el mundo. Te pasa porque le pasa al mundo entero», afirma, sobre una enfermedad que es consciente que afecta a miles de personas.

Asimismo, ha subrayado que siempre ha llevado una vida sana. A pesar de ello, padece cáncer de garganta. «Mira, con 65 años que tengo, lo bien cuidada que estoy, lo mona que estoy. No me he pasado nunca de nada y un día te cogen y te dicen: estás enferma. Pues hay que joderse. Hay que tirar para adelante», afirma la actriz.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Jon Uriarte abre la puerta a una posible ampliación de San Mamés «con una inversión muy fuerte»
  2. 2

    Robert Redford, la estrella comprometida, muere a los 89 años
  3. 3

    Selton Sued, el gran talento de Lezama que resquebrajó al Arsenal en la Youth League
  4. 4

    Los principales empresarios de Israel acusan a Netanyahu de llevar al país a una «recesión peligrosa y sin precedentes»
  5. 5

    ¿Está a punto de colapsar la corriente marina de la que depende el clima en Europa?
  6. 6

    Arteta se deshace en elogios a San Mamés: «Uno de los mejores campos en los que he jugado»
  7. 7

    Los funcionarios vascos contarán con su nuevo modelo de teletrabajo en enero
  8. 8

    Junts pacta con el PSOE que las empresas de más de 250 empleados atiendan en catalán, incluso fuera de Cataluña
  9. 9

    Israel desoye el clamor internacional e invade Gaza mientras la ONU denuncia el «genocidio»
  10. 10

    El jet privado de National Geographic aterriza en Bilbao: 89.000 euros por un crucero aéreo de 21 días

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Antonia San Juan se sincera tras conocerse que padece cáncer

Antonia San Juan se sincera tras conocerse que padece cáncer