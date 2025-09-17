Antonia San Juan se sincera tras conocerse que padece cáncer
La actriz comenzó el tratamiento este pasado martes
Miércoles, 17 de septiembre 2025, 12:20
Unos días después de informar de que padece cáncer, Antonia San Juan reapareció públicamente este martes para hablar de sus estado de salud. Lo hizo en el estreno de la nueva temporada de 'Late Xou', el programa de Marc Giró en TVE. Un espacio en el que explicó cómo le informaron sobre la enfermedad. «Este año había suspendido varias funciones. Fui al médico, me vio algo raro y me han dicho que tengo cáncer de garganta. Ahora tengo que vivir y tengo que hacerme los tratamientos que el médico me diga», ha comenzado.
Ante esta situación, ha afirmado que es importante apoyarse en algo en este duro proceso. «Tienes que agarrarte a algo. La gente se agarra a Dios y yo no soy creyente. Yo me agarro a la ciencia», dice.
Además, ha agradecido el apoyo que ha recibido de la gente. De desconocidos, de espectadores que han querido darle sus cariño. Tanto afecto que hasta le extraña. «Me dicen '¿puedo darte un beso?'. Y yo pienso... '¡Pero si nunca me has dado un beso, ni cuando he estado buena!'», dice, con gran sentido del humor.
Sin embargo, hay una cosa que a Antonia no le gusta, es la compasión. «No hay que ser narcisista. Te pasa a ti y le pasa a todo el mundo. Te pasa porque le pasa al mundo entero», afirma, sobre una enfermedad que es consciente que afecta a miles de personas.
Asimismo, ha subrayado que siempre ha llevado una vida sana. A pesar de ello, padece cáncer de garganta. «Mira, con 65 años que tengo, lo bien cuidada que estoy, lo mona que estoy. No me he pasado nunca de nada y un día te cogen y te dicen: estás enferma. Pues hay que joderse. Hay que tirar para adelante», afirma la actriz.
