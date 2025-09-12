El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Cristina Pedroche posa desnuda en una piscina

La colaboradora de 'Zapeando' muestra su figura tras dar a luz a su segundo hijo hace dos meses

E. C.

Viernes, 12 de septiembre 2025, 20:22

Cristina Pedroche no dejará a nadie indiferente con su última foto en Instagram. La presentadora ha publicado una imagen de ella totalmente desnuda en una piscina. «Empieza el frío…», ha escrito junto a la instantánea, en la que se le ve totalmente recuperada físicamente tras dar a luz en julio a su segundo hijo.

La presentadora, que tiene 36 años y que se ha convertido en la reina de las campanadas cada año por sus vestidos, ya publicó una imagen en julio en la que mostraba una mano de su hijo. «El amor se multiplica. Isai Pedroche Muñoz», escribió en julio, diciendo así el nombre de la criatura.

La colaboradora de 'Zapeando' y su pareja, el prestigioso cocinero, tienen otra hija, que el pasado 14 de julio cumplió dos años. Se llama Laia y ahora tendrá la compañía de Isai. El pasado 2 de septiembre, Pedroche reapareció en las redes sociales después de dar a la luz a su segundo hijo.

Hace unos meses, la pareja se vio rodeada de una supuesta 'crisis' entre ambos. Un rumor difundido a finales de 2024 y principios de 2025, alimentado por su traslado a casa de sus padres y la falta de publicaciones en redes sociales. La propia Pedroche desmintió estos rumores, aclarando que se trataba de motivos logísticos relacionados con su mudanza y su embarazo, y que su relación con Dabiz Muñoz estaba bien.

