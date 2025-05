La parodia de Melody en 'La familia de la tele' solo 24 horas después de su rajada por las burlas

G. C. Martes, 27 de mayo 2025, 17:29 Comenta Compartir

Más leña al fuego en la parrilla de La 1. Tan solo 24 horas después de la rajada de Melody contra las burlas en programas como 'La Revuelta' de David Broncano, 'La familia de la tele' no se ha cortado un pelo y ha invitado a plató a una parodia de la cantante andaluza, penúltima en Eurovisión.

«De Melody a Melodiva», mostraba el rótulo mientras sonaba la canción de España en el festival y se abrían las puertas para recibir a mientras suena la canción al imitador Josep Ferré, enfundado en un vestido y una peluca para darse un aire a la arista. En todo momento, habló con un profundo acento andaluz que rozaba la burla. «Buenas tardes a todos», saludaba mientras se movía imitando algunos gestos de Melody y hacía el helicóptero con el pelo.

«Nuestra particular diva nos visita porque no hemos hablado mal de ella», mostraba un segundo rótulo. Tras sentarse al lado de María Patiño al mover un sofá de sitio, se refirió a la rueda de prensa que este lunes incendió la cadena pública. «En mi presente, a partir de hoy el pasado es ayer. No tengo nada que 'desir' de las cosas que dije ayer. También quiero decir que soy líder, la reina en 'spotifive', en 'spotisix' y 'spotiseven'. Y estamos intentando llegar a 'spotieight', arrancaba.

La otra Melody aseguraba ser «una cachonda». Me gusta el cachondeo y por eso vengo a vuestro programa. He tenido mil ofertas por venir y dije 'dónde voy a ir yo si soy antepenúltima y vosotros sois antepenúltimos en audiencias. Aquí estoy bien con vosotros«, zanjaba el imitador.

La cantante sevillana compareció por primera vez este lunes ante los medios tras su paso por Eurovisión. Y lanzó un claro reproche a David Broncano sin citar a su programa, 'La Revuelta'. «Me han dolido los comentario de compañeros de la propia cadena, que dijeron que yo estaba en mi casa con las persianas bajadas recuperándome». Hacía referencia a las bromas del humorista junto a Jorge Ponce, después de que el pasado lunes la artista decidiese cancelar su paso por el plató a última hora. El programa de La 1 buscó un invitado de última hora, el actor Manolo Solo.

«Cuando he pedido algunos días de descanso, es porque creo que por encima de todo está la salud mental. Algún programa se ha reído de que yo necesitara tiempo para estar con mi familia y no me gusta la doble moral», explicaba. Y volvía a criticar a algunos espacios: «No se puede hacer humor y burla con este tema. Yo no me río de las audiencias de nadie. Se tenía que decir y se dijo». «Yo voy a ir a los sitios en los que se me respete, pero estoy abierta a unas disculpas», matizaba en respuesta a la pregunta sobre si acudiría a 'La Revuelta' tras lo sucedido. Broncano pospuso a este martes su respuesta.

Melody evitó posicionarse sobre la polémica participación de Israel en el certamen porque, aseguró, «no puedo hablar de temas políticos por contrato», unas palabras que posteriormente RTVE desdijo a través de un comunicado en el que aclaraba que era la organizadora de Eurovisión la que impedía tocar estos temas en las canciones presentadas al festival.