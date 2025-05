Nagore Robles, de visita en Bilbao: «El estilo de esta ciudad no lo tiene ninguna»

Marina León Miércoles, 28 de mayo 2025, 16:39 Comenta Compartir

Hace un par de meses, la vizcaína Nagore Robles compartió emocionada con su más de millón de seguidores el casoplón al que se ha mudado. Se trata de un dúplex en Majadahonda, una de las zonas más lujosas del suroeste de Madrid. La de Basauri no se ha mudado sola, sino que comienza una bonita etapa junto a su pareja, la influencer Carla Flila.

Aunque pasa la mayor parte del tiempo en Madrid, Nagore hace alguna escapada a su tierra de vez en cuando. En esta ocasión está en Bilbao por trabajo, pero ha aprovechado para dar un paseo por el botxo. «Los escaparates y el estilo de Bilbao no lo tiene ninguna ciudad. Y ahora me diréis... ¡Anda ya! Pero no he visto una ciudad con unos escaparates montados como en esta ciudad, flipas con el estilazo. Increíble. Aupa Bilbao», asegura en sus 'stories' de Instagram a su paso por la Gran Vía. También aprovechó la soleada tarde del martes para grabar contenido en el parque de Doña Casilda.

Sin embargo, este miércoles se ha trasladado a Barakaldo y ha desvelado el motivo que le ha traído a Euskadi: una colaboración con McDonald's. «Ya os puedo contar qué estoy haciendo aquí, en la plaza del Ayuntamiento de Barakaldo. Es muy fuerte», comenta. «Buscamos al mayor fan de la Big Mac. Vais a ganar un montón de puntos. Estaremos por aquí hasta las 20.00 horas», anuncia. Nagore estará junto a otros influencers, entre ellos la vizcaína Lucía de la Puerta.