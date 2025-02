Una mujer con cáncer terminal en 'First Dates': «No creo que viva solo dos años más»

B. V. Jueves, 20 de febrero 2025, 10:00 Comenta Compartir

«Disfruto cada segundo, el presente es un regalo y por eso se llama presente». Así vive Loli, una mujer que dio una lección de vida en 'First Dates'. Loli le explicó a Carlos Sobera que tiene un cáncer de útero terminal «desde hace dos años y medio». El presentador se quedó perplejo ante la entereza de esta mujer al contar su historia.

Loli también relató cómo afrontó el mal pronóstico que le dio el médico. Le preguntó al facultativo si se iba a morir, a lo que le respondió para qué lo quería saber. «Yo tengo dos hijos y tengo que arreglar las cosas», le dijo la mujer. «Arréglalas», le contestó el doctor, que le comunicó que le quedaban menos de seis años de vida. Todo un mazazo.

Sobera se sorprendió con la entereza de la mujer, que le dejó perplejo a todos con su afirmación. «Yo no creo que vaya a vivir solo dos años más, no tengo intención de morirme, pero la realidad es la que es, pero no me voy a morir».

Consciente de que no le queda mucho tiempo, Loli quiere conocer a un hombre que sea «como mi novio eterno, pero no siempre que yo tengo mi vida». Así, en su cita en 'First Dates', se sentó a la mesa con Josep. Loli deseaba alguien más joven «de mi edad, pero menos señor».

Ambos charlaron sobre sus gustos. Josep dijo que era feliz leyendo un libro frente a la chimenea, dando un paseo por el campo o tomándose un vino con una buena conversación. Sin embargo, eso a Loli no le atrae nada. A ella le va más divertirse.

En la cita no hubo chispa. En el momento de la decisión final, ambos estuvieron de acuerdo en no tener otro nuevo encuentro.