Muere Jerry Adler, actor secundario en 'Los Soprano' y 'The Good Wife'
Aunque comenzó su carrera como director teatral, a los 62 años inició una carrera como actor que duró 30 años
Domingo, 24 de agosto 2025, 16:51
Quien ha visto 'Los Soprano' recuerda a Jerry Adler, porque interpretó al usurero Herman 'Hesh' Rabkin durante las seis temporadas. Y aunque no tenía un papel protagonista, siempre estaba ahí. Adler ha muerto a los 96 años en Nueva York este sábado.
El director Robert King, director de 'The Good Wife', anunciaba su muerte en las redes sociales y recordaba cómo fue trabajar con él. «La intención era contar con él solo para un episodio de THE GOOD WIFE. Pero estuvo tan gracioso en una escena en un restaurante, gritando '¡Dije helado, zorra estúpida!', que lo tuvimos de vuelta para seis años de Good Wife y tres años de Good Fight. Uno de nuestros colaboradores favoritos». El columnista y crítico Richard Roeper recordaba su «contribución clave a la producción de las versiones originales de Broadway».
Jerry Adler died yesterday. The intent was only to have him for one episode of THE GOOD WIFE, but he was so funny in a diner scene, yelling “I said ice cream, you stupid bitch” we had him back for six years of Good Wife and three years of Good Fight. One of our favorite… pic.twitter.com/D9rLPdIYA4— Robert King (@RKing618) August 24, 2025
Aunque será recordado por su carrera como actor, Adler, que pertenecía a una familia que siempre estuvo vinculada al mundo del espectáculo, comenzó su carrera detrás de los escenarios. Nació y creció en Brooklyn, Nueva York, e influenciado por su familia, comenzó una carrera teatral como director de escena en 1950. Poco a poco y con experiencia en obras como 'My Fair Lady' o 'Annie', en 1974 hizo su debut como director.
Su carrera como actor la comenzó con 62 años. En 1991, 'El puente de Brooklyn' y a partir de ese momento se convirtió en uno de los actores secundarios más recurrentes en la televisión norteamericana. Pero si hay un papel que le llevó a ser reconocido en gran parte del mundo, fue su interpretación en 'Los Soprano'. Interpreto al usurero y asesor de Tony Soprano, Hesh Rabkin, durante todas las temporadas.
Después de la exitosa ficción sobre mafiosos, apareció en otras como 'The Good Wife' y el spinoff de esta, 'The Good Fight'. El último papel recurrente que interpretó fue el de Moshe Pfefferman en la serie de Amazon 'Transparente', en la que apareció en nueve episodios entre 2017 y 2019. En 2024 Adler publicó unas memorias, 'Demasiado divertido para las palabras: cuentos entre bastidores de Broadway, la televisión y las películas'.
