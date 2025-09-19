Muere el compositor Brett James en un accidente de avión a los 57 años El autor de éxitos como 'Jesus, Take the Wheel' y que ha trabajado con estrellas como Taylor Swift, Bon Jovi o Keith Urban viajaba en su avioneta con otras dos personas que también han fallecido

El compositor de música country, Brett James, ha fallecido este jueves 18 de septiembre en un accidente de avión en Carolina del Norte. El ganador de un Grammy viajaba en una avioneta que despegó de Nashville y se estrelló tras recorrer 435 kilómetros.

Según ha informado la CNN, James, de 57 años, volaba en una Cirrus SR33T de su propiedad. La Administración Federal de Aviación de EE UU ha confirmado que le acompañaban otras dos personas más que tampoco han sobrevivido al siniestro, del que se están investigando las causas.

Brett James ha sido una de las figuras más influyentes en la música country norteamericana. Es el autor de más de 500 canciones. Sus discos suman más de 110 millones de copias vendidas, según los datos de la Asociación Internacional de Compositores de Nashville.

Entre sus temas más escuchados están 'Jesus, Take the Wheel', interpretada por Carrie Underwood y ganadora del Grammy a la Mejor Canción Country en 2006, o éxitos como 'Out Last Night' de Kenny Chesney, 'The Truth' de Jason Aldean y 'Summer Nights' de Rascal Flatts. Además, trabajó con estrellas como Taylor Swift, Bon Jovi, Keith Urban y Dierks Bentley, consolidándose como uno de los colaboradores más buscados de la industria.

En 2020, James, que también era propietario de la editorial Cornman Music, entró en el Salón de la Fama de Compositores de Nashville, además de formar parte de la junta directiva de la Asociación de la Música Country.

Tras conocerse la noticia, se ha producido una oleada de mensajes en las redes sociales de compañeros y amigos. Dierks Bentley, quien coescribió con James la canción 'I Hold On', publicó en Instagram: «Cuando canto esa canción en directo, siempre pienso en mi padre… pero también en el día que la escribimos. Nuestra amistad y esa canción cambiaron mi vida. Oraciones para su familia».

El también cantante Jason Aldean expresó su dolor en X (antes Twitter): «Me rompe el corazón enterarme de la pérdida de mi amigo Brett James. Sentía nada más que amor y respeto por ese tipo y ayudó a cambiar mi vida». La artista Carrie Underwood, quien alcanzó uno de los mayores éxitos de su carrera con 'Jesus, Take the Wheel', también lamentó su pérdida: «Estoy absolutamente devastada. Brett James fue uno de los mejores compositores con los que he trabajado. Rezo por sus seres queridos. Qué día tan trágico y triste. Lo extrañaremos muchísimo.»

«Grabé cinco de sus canciones para mi álbum debut y rápidamente trascendimos lo profesional. Su fe en mí me ayudó a forjarme un lugar en la música country», ha recordado Josh Gracin, exparticipante de American Idol. La Sociedad Estadounidense de Compositores, Autores y Editores (ASCAP) publicó un emotivo mensaje en Instagram al conocerse la noticia: «Brett fue un colaborador de confianza para los nombres más grandes del country, y un verdadero defensor de sus compañeros compositores».