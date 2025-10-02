El momentazo en el que el bilbaíno Jon Kortajarena y Paris Hilton hacen gala de su gran amistad La gran fiesta del diseñador Karl Lagerfeld en París reunió a numerosos famosos

E. C. Jueves, 2 de octubre 2025, 12:11 | Actualizado 12:16h. Comenta Compartir

En el círculo de amistades de Jon Kortajarena figuran estrellas de renombre como Maddona o Naomi Campbell. Con más de dos décadas de trayectoria sobre las pasarelas internacionales, el modelo vizcaíno ha forjado relaciones muy estrechas que no están al alcance de cualquiera. El último ejemplo ha tenido lugar en la fiesta de Karl Lagerfeld en París, donde ha coincidido con otra gran amiga, nada menos que Paris Hilton.

El diseñador de moda alemán y socialite europeo ha celebrado una reunión de amigos durante la Semana de la Moda de la capital gala a la que han acudido numerosos invitados VIP. Entre ellos, se encontraba la multimillonaria estadounidense, heredera del imperio de su bisabuelo, fundador de los hoteles Hilton.

Además, Paris Hilton tuvo un protagonismo especial, ya que se encargó de pinchar la música durante buena parte del jolgorio. Ahí fue cuando Kortajarena apareció en escena. Invitado por la empresaria, el top model vasco le acompañó durante un rato en la cabina de DJ. Ambos se deshicieron en abrazos, besos y confidencias entre otros gestos de cariño que ponen de relieve que entre los dos hay una gran afinidad.

Paris Hilton y Jon Kortajarena, en la cabina de DJ. Instagram

En la cresta de la ola

Tanto el modelo como la celebrity norteamericana han compartido vídeos en sus perfiles de Instagram con imágenes de este momento de la velada. A la fiesta asistieron también otros famosos, amigos del diseñador alemán, como Heidi Klum o Cara Delevingne.

Por su parte, Jon Kortajarena, a sus 40 años, sigue en la cresta de la ola. Es un habitual en las pasarelas más famosas del planeta, continúa con su carrera como actor y dedica parte de su tiempo a su labor como embajador del clima con Greenpeace.