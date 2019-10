Meghan Markle: «Ya me lo advirtieron» Meghan Markle, prometida del príncipe Harry de Inglaterra, durante su visita a una radio de Londres / DOMINIC LIPINSKI E.C. Miércoles, 23 octubre 2019, 10:03

Meghan Markle lleva cada vez peor el asedio de la prensa del corazón, y no le consuela saber que ya se lo habían advertido. «Cuando conocí al que ahora es mi esposo, mis amigos británicos me aconsejaron que no me casara con él porque la prensa iba a destruir mi vida», afirmó en un reportaje emitido el domingo por la cadena británica ITV. La duquesa de Sussex confesó no estar preparada para tal presión mediática. «Nunca pensé que esto sería fácil, pero sí creía que sería justo. Cuando la gente dice cosas que son falsas, y se les recalca pero igualmente lo dicen, resulta muy duro».