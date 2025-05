Massiel se rompe al hablar de su lucha contra el cáncer: «No se lo conté a mi hermano porque se estaba muriendo»

Marina León Martes, 6 de mayo 2025, 20:18 | Actualizado 20:23h. Comenta Compartir

Massiel, que se convirtió en la primera ganadora de España en Eurovisión en 1968 con el mítico 'La, la, la', ha hablado abiertamente en el programa 'Y ahora Sonsoles' sobre cómo ha vivido el cáncer de pulmón que padece. Una enfermedad que la artista de 77 años ha afrontado en silencio y que le fue diagnosticada poco después de que le fuera detectado un cáncer similar a su hermano, Emilio, que finalmente falleció el pasado mes de junio. «Nunca llegué a contárselo porque él se estaba muriendo», asegura.

Massiel lleva años luchando tras varios episodios que han mermado su salud, como una ceguera o un atropello en pleno proceso de quimioterapia. «Aquel atropello fue lo que me jodió viva», confiesa, «Me partió la frente, la nariz, la boca, la rodilla... Era un monstruo, no veía de lo que sangraba», cuenta. Este incidente le obligó a someterse a una operación de tres horas y, lo peor de todo, es que todo esto no hizo más que ralentizar el proceso de quimioterapia.

«Ha sido una batalla jodida», cuenta sobre su enfermedad, visiblemente emocionada. Fue intervenida a través de la espalda para que le extirparan casi un pulmón entero y después se sometió a un duro tratamiento de quimioterapia: «Eso es lo peor, la quimio te deja hecha una mierda y ahí empieza un calvario».

Su operación fue en abril y en junio fallecó su hermano. La artista acudió al tanatorio para despedirle con el miedo a que se notara que estaba enferma: «Fui con gafas y un sombrero porque traté de sacar fuerzas. No quería que la gente supiera que estaba muy mal. Respiraba muy mal, no estaba para estar de pie», se emociona.

