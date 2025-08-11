El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

María Patiño aclara su futuro y el de Belén Esteban en TVE

La expresentadora de 'La familia de la tele' desmiente que haya sido «despedida» del ente público

A. Mateos

Lunes, 11 de agosto 2025, 08:08

Después de unas semanas de desconexión tras el fiasco de 'La familia de la tele' en la televisión pública, María Patiño comienza a aclarar su futuro laboral. O, al menos, a desmentir las últimas informaciones que se han difundido en Internet. El sábado publicó un mensaje en la red social 'X' desmintiendo que TVE la hubiese «despedido sin opción de vuelta». La noticia también incluía el nombre de Belén Esteban. «Las dos pensaban que la televisión pública les iba a dar una oportunidad en septiembre. Pero lo que han recibido ambas es un portazo antológico», afirmaban. Patiño ha respondido con un rotundo «falso» a esta noticia.

De hecho, en la última entrevista que Patiño ofreció a finales de julio ya recalcaba que «no me atrevería a afirmar que la relación con la cadena (TVE) haya terminado para siempre». Y en esa línea, la que fuera presentadora de 'Socialité' insiste en que las informaciones que aluden a un supuesto despido de TVE son «falsas y tendenciosas». «Ojalá muchos compañeros tuvieran la oportunidad que he tenido y que tengo», zanja en este sentido.

La comunicadora explicó hace unos días que ella ya «palpaba» que 'La familia de la tele' «estaba muerto». «Cuando empiezas a mirar el reloj, cuando la gente ves que se aburre, que el público empieza a mirar para todos los lados... dices esto está muerto, y estaba muerto», desveló.

El programa no tuvo tirón en La 1 y tras encajar numerosas críticas, algunas desde órganos importantes como el Consejo de Informativos de TVE, el ente público decidió retirarlo de la parrilla unas pocas semanas después de su estreno. Patiño confesó en el podcast 'Perreando' que ha sido «la etapa que menos he disfrutado profesionalmente» y que «ha sido un auténtico fracaso».

