Las pistas de María Patiño sobre su futuro tras 'La familia de la tele': «Ha sido un auténtico fracaso»

Tras el catastrófico final de 'La familia de la tele' por sus bajas audiencias, algunos colaboradores han hablado abiertamente sobre lo que la cancelación del programa ha supuesto para ellos. Una de ellas ha sido María Patiño, que también ha dado alguna pista sobre su futuro profesional.

En primer lugar, la presentadora ha asegurado en el podcast 'Perreando', que ha sido «la etapa que menos he disfrutado profesionalmente», lamenta y coincide en que 'La familia de la tele' «ha sido un auténtico fracaso». El programa llegó a La 1 el 5 de mayo con un gran desfile y emitió su último programa el 18 de junio. Aunque esta no ha sido la primera vez que las cosas se complican en la trayectoria televisiva de Patiño. «A ese nivel yo he vivido como tres o cuatro más, pero en esta ocasión ha habido más movida. Los fracasos me han ayudado siempre a levantarme», reconoce.

Por otro lado, cuenta que se siente «súper agradecida» con Televisión Española, y de hecho, «no me atrevería a afirmar que la relación con la cadena haya terminado para siempre». La comunicadora, que hace unos días reaccionó al final de 'Socialité' después de más de ocho años de emisión ininterrumpida, ha dejado claro que «siempre que me meto en un proyecto quiero que funcione, pero también soy súper consciente cuando es bueno o malo. En el momento. Eso lo palpas», comenta. «Cuando empiezas a mirar el reloj, cuando la gente ves que se aburre, que el público empieza a mirar para todos los lados... dices esto está muerto, y estaba muerto», afirma.