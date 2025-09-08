El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
María del Monte pide 28 años de cárcel para su sobrino Antonio Tejado

María del Monte pide 28 años de cárcel para su sobrino Antonio Tejado

La defensa de la artista esgrime como agravante el abuso de confianza

M. Moreno

Lunes, 8 de septiembre 2025, 13:46

El pasado 25 de agosto se cumplió el segundo aniversario del violento atraco que sufrieron María del Monte y su pareja, Inmaculada Casal, en su domicilio de Gines (Sevilla). Además de amordazarlas, agredirlas y amenazarlas de muerte, les sustrajeron una importante cantidad de dinero en efectivo, sus joyas más valiosas, y su colección de relojes de alta gama.

Un atraco en el que, supuestamente, Antonio Tejado, sobrino de María del Monte, fue el autor intelectual, por lo que los abogados de la artista solicitan 28 años y medio de cárcel para el joven, según revela en exclusiva El Diario de Sevilla. La defensa de María del Monte esgrime como agravantes la consanguinidad y el abuso de confianza, al que se suman el robo, el uso de elementos peligrosos durante el allanamiento, retención ilegal y pertenencia a banda criminal.

La acusación destaca que Tejado retomó la relación con su tía en julio, semanas antes del robo, ya que no habían tenido contacto durante un tiempo por motivos familiares. con la supuesta finalidad de recabar la información necesaria para el robo.

Según Iván Reboso, colaborador del programa 'Fiesta', Tejado «está sumamente roto y decepcionado con su tía», y no entiende por qué no cree en su inocencia ya que, asegura, «en el volcado del teléfono no se encuentran datos como para pactar un robo, que lo único que hay es la conversación de los relojes».

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El Ministerio calcula que el tren Bilbao-Castro cuadruplicaría en demanda al viaje a Santander
  2. 2 Un manifestante propalestino provoca la caída de Javi Romo en la Vuelta
  3. 3 Nico Williams se lesiona en un recital histórico de la selección
  4. 4 El mapa de la despoblación en Bizkaia. Consulta aquí tu municipio
  5. 5

    «En Bilbao tenemos que vender caro para poder ganar dinero»
  6. 6

    El peronismo arrolla a Milei en Buenos Aires
  7. 7

    Detenidos dos hombres en Bilbao por abusar de una mujer que dormía en una nave abandonada
  8. 8

    Los cachorros con los que cuenta Valverde para cubrir el hueco de Laporte el Athletic
  9. 9

    La UEFA impone diez meses de sanción a Yeray, que regresará el 2 de abril
  10. 10

    Quizá te espía la cámara de tu móvil y no lo sabes: estas son las señales

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo María del Monte pide 28 años de cárcel para su sobrino Antonio Tejado