A Mar Flores le sale rana su autobiografía: se desvela una nueva infidelidad y su hijo le da la espalda Las memorias de la modelo recientemente publicadas no han sentado bien a Carlo Costanzia

A.M. Miércoles, 17 de septiembre 2025, 08:49 Comenta Compartir

Hace una semana Mar Flores lanzaba a la venta su autobiografía 'Mar en calma', unas memorias donde la modelo relataba, desde su punto de vista, cómo habían ocurrido los episodios más oscuros de su vida. Desde la desaparición de su hijo Carlo hasta el triángulo amoroso formado con Fernando Fernández Tapias y Alessandro Lequio.

La revista Semana desvela en su edición de este miércoles que la relación entre Mar Flores y su hijo Carlo Costanzia vuelve a ser distante. Este medio aporta un reportaje fotográfico del «tenso reencuentro» de ambos tras la publicación de la autobiografía, donde Carlo hijo asume sin querer un papel protagonista.

Ampliar

Especialmente duro es el relato que cuenta Mar del día que desaparece su hijo de la guardería. La modelo acusa a su padre de llevárselo a Italia sin permiso. «Un día fui a recoger a mi hijo, que vivía conmigo y tenía la custodia, y no está. Se lo había llegado su padre, que vivía en Italia. Por mi cabeza pasaron muchas cosas porque sabía que no iba a ser cosa de un fin de semana. Mi hijo tenía tres años, llevaba pañal. Era mi obsesión, que se le iba a llenar el culete de granos. Denuncié la desaparición. Me preocupaba que se lo llevaran fuera de Europa porque, no recuerdo exactamente por qué, su padre tenía pasaporte brasileño. Fue uno de los momentos más duros de mi vida», confiesa Flores en su autobiografía.

El otro protagonista, Carlo Costanzia padre, ya ha anunciado que prepara una demanda contra la modelo por este testimonio. El gran perjudicado de aquella historia fue el pequeño Carlo. Después de una adolescencia alejado de su madre, volvió a recuperar la relación con ella tras su paso por la cárcel en Italia. El nacimiento de su hijo junto a Alejandra Rubio le devolvió la sonrisa a Mar y unió más que nunca a la familia, pero las memorias han vuelto a reabrir viejas heridas.

Según 'Semana', «la buena sintonía que les ha acercado en estos últimos tiempos parece haber saltado por los aires después de la publicación de 'Mar en calma'». Hasta tal punto que Carlo Costanzia Jr habría mantenido negociaciones con la productora de 'DecoMasters', el concurso de TVE en el que participará junto a su madre, para retirarse del proyecto.

Otro de los protagonistas que aparecen en la historia es Cayetano Martínez de Irujo. El hijo de la desaparecida duquesa de Alba fue pareja de Mar Flores a finales de los 90 y según la modelo, la relación se fue al traste por los impedimentos que pusieron entonces la duquesa y la hermana del jinete, Eugenia Martínez de Irujo. Ahora, Cayetano, que volverá a casarse con la joven Bárbara Mirjan, de 29 años, revela a 'Semana' que el motivo de aquella ruptura fue una supuesta infidelidad. «Ella me dijo que tenía que irse a uno de sus viajes de trabajo y después descubrí por unas fotos que estaba con Javier Merino... Esa fue la verdadera causa de la ruptura».

Merino fue la última pareja de Mar Flores. Con él tuvo cuatro hijos; Mauro (21), Beltrán (19) y los mellizos Bruno y Darío (14). Su relación se terminó en 2016, después de quince años juntos.