El llamamiento desesperado de Anabel Pantoja a sus seguidores: «Me arrepiento»

Marina León Lunes, 12 de mayo 2025, 17:47 Comenta Compartir

Anabel Pantoja ha lanzado un mensaje desesperado a través de sus redes sociales. «Llevo toda la tarde intentando comprar entradas», cuenta en sus historias de Instagram, junto a una foto de Dua Lipa, su artista favorita, que actuó el domingo en el Movistar Arena de Madrid y repite 'show' esta noche. «Me arrepiento muchísimo de no haberlas comparado cuando salieron. Faltaban muchos meses y no sabía dónde iba a estar», lamenta y pide ayuda a sus seguidores.

«Está todo agotado», insiste la influencer. Por el momento, Anabel está en Sevilla en busca del vestido para la boda de su amiga e influencer Susana Molina, pero no desiste en su intento por hacerse con una entrada. «Por favor alguien que se arrepienta de ir, que me deje ir con esa persona, me voy con quien sea a ver a Dua Lipa. Es mi sueño», asegura y para demostrar que es una auténtica fan de la cantante británica asegura que «mi tono de llamada es de Dua Lipa».

Anabel ha compartido también los videos que le han mandado algunos de sus amigos, que sí han podido disfrutar del concierto del domingo. Dua Lipa se atrevió a cantar en castellano y eligió el tema 'Héroe', de Enrique Iglesias. «Yo muero aquí», comenta Pantoja. Esta canción se convirtió en uno de los momentos más comentados de la actuación con la que la artista ha arrancado la parte europea de su gira, 'Radical Optimism Tour'.