LeBron James se mete en el universo 'Barbie' con su propio muñeco: mide 2 cm más que Ken

La empresa de juguetería Mattel ha revolucionado en los últimos días el universo de los muñecos, con la presentación de una nueva figura basada en el jugador de la NBA LeBron James. Se trata de la primera vez que la marca elige un personaje masculino conocido para usarlo como inspiración, aunque en pasado sí escogió a mujeres relevantes para sus diseños, como Frida Kahlo o la bailarina Sara Baras.

El nuevo mini LeBron, que el propio deportista ha bautizado como 'Lil Bron' (pequeño Bron), mide dos centímetros más que Ken, el eterno novio de Barbie. El alero de los Lakers ha bromeado sobre la constitución de la creación realizada a su imagen y semejanza: «Tiene las piernas un poco flacas, quizás necesite hacer un poco de pesas».

El jugador de la NBA se convierte así en el primer «Kenbassador» de la marca, segun apuntaron en Mattel. La compañía le ha elegido debido a su «impacto positivo en la cultura, el estilo y la comunidad», explicaron en la firma. El pequeño Bron saldrá a la venta la próxima semana por un precio de 75 dólares.

En un comunicado, el máximo anotador de la historia de la NBA, con más de 42.000 puntos señaló que «cuando era niño, tuve la suerte de tener modelos que no sólo me inspiraron, sino que también me mostraron lo que es posible a través del trabajo duro y la dedicación. Ahora, como adulto, entiendo lo vital que es para los jóvenes tener figuras positivas a las que admirar».

El muñeco presenta a LeBron James con una chaqueta varsity, zapatillas Nike y auriculares Beats. «Estamos encantados de ofrecer a los fans una nueva presentación de Ken que celebra a LeBron como modelo a seguir, su estatus de icono, su impacto duradero en la cultura y su dedicación a dar un ejemplo positivo para que la próxima generación alcance su potencial ilimitado», afirmó Krista Berger, vicepresidenta senior de Barbie y jefa global de muñecas de Mattel.