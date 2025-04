Laura Escanes revela que sufrió un «aborto voluntario» durante su relación con Risto: «Lo decidí yo»

Leire Moro Jueves, 17 de abril 2025, 08:35 | Actualizado 08:50h. Comenta Compartir

Laura Escanes ha desvelado una de las etapas más delicadas de su vida en su reencuentro con Jesús Calleja, antes de emprender un nuevo viaje juntos a Egipto para el programa 'Planeta Calleja'. En una conversación íntima y emotiva con el presentador, la influencer ha confesado que, durante su anterior participación en el programa —cuando viajó a Sudáfrica acompañada de su entonces pareja Risto Mejide—, estaba atravesando por un aborto voluntario.

Calleja confesó que durante aquel viaje sintió a Laura distante y «un poco perdida», como si no hubiera conexión entre ellos. A lo que Escanes respondió: «En ese momento, me protegía muchísimo. Yo he recibido muchos comentarios a raíz de mi relación con Risto, por la diferencia de edad, por ser joven, incluso críticas físicas. Seguramente, mi timidez también era una forma de protegerme».

Pero detrás de esa actitud reservada había algo más profundo. «Coincidió con un momento complicado. Yo estaba mal, no estaba ni física ni mentalmente bien. Estaba pasando por un aborto y esas semanas estaba sangrando y con unos dolores horribles», relató la influencer. Escanes tenía solo 20 años cuando tomó la decisión. «Fue duro, yo no estaba preparada, era muy joven. Demasiadas emociones. Ahora tengo algunas lagunas, no sé muy bien qué pasó antes o después. Es algo difícil de vivir», explicó, visiblemente emocionada.

Calleja, impactado, le preguntó si había sido un aborto natural, a lo que ella contestó con firmeza: «No, yo decidí abortar. Siempre he defendido el aborto y siempre lo defenderé. Era muy joven, no estaba preparada. Aunque fue decidido, fue muy duro; a veces me arrepentía».

La influencer también confesó que en aquel momento no lo compartió con mucha gente. «Me sentía muy culpable. Venía de tanta crítica y de tanta gente juzgando, que para protegerme preferí no hablar del tema. Estaba con el amor de mi vida y quería ser madre con él, pero no era el momento», dijo. Hoy, con más perspectiva, afirma: «Ahora creo que no tengo nada de lo que avergonzarme».

Con pareja y feliz

Tras relatar esa experiencia tan íntima y delicada, Escanes asegura que ahora está en un momento muy feliz. En el momento de la entrevista estaba soltera y todo el foco lo ponía en su hija y en ella misma. «He aprendido mucho en estos años, y sobre todo he aprendido a poner límites». Con ayuda profesional, la catalana consigue que las críticas no le afecten tanto como antes. Ahora, Laura mantiene una relación con el esquiador Joan Verdú , de la que presume en redes.