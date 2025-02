Quién es Joan Verdú, el nuevo novio de Laura Escanes que es un clon de su ex Álvaro de Luna

Silvia Osorio Viernes, 21 de febrero 2025, 08:16 Comenta Compartir

Laura Escanes vuelve a estar enamorada. La influencer ha confirmado que está empezando una nueva relación sentimental con el esquiador Joan Verdú. Este pasado jueves, la famosa creadora de contenido acudió como invitada a la Madrid Fashion Week 2025 para disfrutar del desfile de Yolancris, firma de su plena confianza después de que la vistieran para las campanadas. Allí los medios le preguntaron por si ha comenzado a salir con el deportista andorrano y su respuesta fue clara: «Estoy muy bien, muy contenta y muy feliz. Él es maravilloso», aseguró.

A diferencia de su ex Risto Mejide que acaba de romper con su última pareja, la griega Grecia Castta, Laura, madre de una hija junto al publicista y presentador de 'Todo es Mentira', vuelve a estar ilusionada. Su nueva pareja es un reconocido esquiador que atesora, a sus 29 años, tres medallas internacionales.

Además de sus logros deportivos, ha llamado mucho la atención su enorme parecido físico con el último ex conocido de la influencer, el cantante Álvaro de Luna, con quien no acabó bien. Un detalle que no ha pasado desapercibido en las redes pero que al que ella no ha dado importancia. «Yo no lo veo así. Además, es deportista», señaló.

Ampliar A la izquierda, Joan Verdú, y a la derecha, Álvaro de Luna.

Campeón del Mundo

El romance entre Escanes y Joan Verdú se inició a principios de este mismo año en Andorra, tierra natal de él. Según algunos medios, después han mantenido varias citas en Barcelona, en donde reside la influencer. El joven debutó como esquiador alpino en 2010 y, apenas dos años después, logró un tercer puesto en los campeonatos nacionales franceses.

Ese mismo año, hizo historia al obtener la medalla de bronce en Super-G en los Juegos Olímpicos de la Juventud de Invierno, convirtiéndose en el primer atleta en conseguir una medalla olímpica para Andorra. El 9 de diciembre de 2023 se convirtió en el primer esquiador de carreras de Andorra en conseguir un podio en la Copa del Mundo, al quedar tercero en el eslalon gigante de Val-d'Isère y en marzo del año pasado consiguió su segundo podio en la Copa del Mundo de su carrera, al quedar segundo en el eslalon gigante de la final de la Copa del Mundo celebrada en Saalbach (Austria).