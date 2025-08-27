El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Kiko Rivera e Irene Rosales se separan tras nueve años de matrimonio

El hijo de Isabel Pantoja y la sevillana «seguirán actuando como una familia» con la intención de proteger a sus dos hijas

Marina León

Miércoles, 27 de agosto 2025, 07:29

Tras nueve años de matrimonio y dos hijas en común, Kiko Rivera e Irene Rosales han decidido continuar sus vidas por separado. Así se lo han confirmado el hijo de Isabel Pantoja y su mujer a la revista 'Semana'. Según apunta la misma publicación, el objetivo de ambos es proteger a sus hijas, Ana de 10 años y Carlota de 7. Por este motivo «seguirán actuando como una familia, que es lo que son a pesar de las circunstancias que les han llevado a romper su relación», detallan.

La noticia ha sido una gran sorpresa ya que no existían rumores de ruptura, especialmente porque en las últimas semanas se les ha visto disfrutando de unas vacaciones familiares en Menorca. Previamente también habían pasado unos días en Matalascañas. El propio Kiko compartió unas imágenes de las vacaciones con Irene y sus hijos. «Cerramos estos días en Menorca con el corazón lleno. La isla nos ha regalado paisajes de postal, atardeceres que se quedan grabados y esa calma que solo se siente aquí», cuenta en un post de Instagram.

«Pero lo mejor de todo no ha sido el lugar… ha sido el tiempo en familia. Ver a mis hijos y mis sobrinos reír, jugar y crear recuerdos juntos no tiene precio. Al final, los sitios son especiales por las personas con las que los vives, y estos días han sido un regalo que me guardo para siempre», añade. Ella, por su parte, también ha publicado varios recuerdos del verano, pero en su caso, aparece sola posando en las fotos. La última vez que se les vio juntos antes del verano fue en Sevilla, con motivo de la comunión de su hija Ana.

Kiko e Irene se conocieron en 2014 a través de unos amigos en común y lo que comenzó como una amistad se convirtió al año en algo más. El Dj ha confesado en varias ocasiones que su mujer ha estado a su lado en sus momentos más complicados. «No hay suficientes palabras para expresar lo que significas para mí. Eres mi compañera, mi hogar, mi fuerza, y sobre todo, la luz que apareció cuando todo lo que me rodeaba era oscuridad. Cuando me sentía perdido, roto, sin rumbo… llegaste tú«, escribió en sus redes sociales el pasado mes de junio, por el 34 cumpleaños de la sevillana.

