Juan Dávila recuerda su pasado como policía en Alcobendas: «Me encontré a Pepe, el del Madrid, de botellón»

«No ha venido nunca y mira que lleva años petándolo. Posiblemente el cómico que más entradas vende en Europa a día de hoy». Así presentó David Broncano a Juan Dávila en 'La Revuelta', que se dio una buena carrera por los pasillos del teatro Príncipe para saludar al público de cerca, «porque estos son los que me han puesto donde estoy», aseguró.

El cómico madrileño, que cuelga el cartel de 'sold out' en todas las ciudades donde presenta su show, 'La capital del pecado 2.0', habló de sus inicios en el mundo de la comedia y recordó que «en enero del 2023 estaba en el teatro Arlequín y ya en diciembre del mismo año hice dos BEC en Bilbao, que eran 12.000 personas al día», recordó Dávila, que próximamente estrenará el documental 'La senda del pecado' en cines.

Habría que ver los mensajes privados que le entran a diario a @JuanDavilaActor. Imagino que alguno intentará colarla, ¿no? #LaRevuelta pic.twitter.com/I4NbvAl8AY — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) April 14, 2025

«Si la gente está viendo esto en casa es que algo ha pasado», dijo Broncano. «Iba a venir otra persona y no ha podido. Me habéis llamado y yo estaba tranquilamente en mi casa. He dicho que no a otra entrevista que tenía en 'La Razón'», apuntó el invitado sin pelos en la lengua. Fue policía Local durante seis años en la comisaría de Alcobendas. «Mientras trabajaba me saqué la carrera de Arte Dramático», apuntó.

En 2012 llegó incluso a compaginar su papel de policía en el municipio madrileño con su verdadera pasión. «Hay gente que se cree que yo era policía hace cinco meses, pero han sido años de penurias hasta poder dedicarme a esto». Entre las diversas anécdotas que atesora de su pasado como policía, recordó en el programa de La 1 cuando «encontré a Pepe, el central del Real Madrid de botellón en La Moraleja», contó.

Suena tan inventado pillar a Pepe (el del Madrid, sí) de botellón en La Moraleja que tiene que ser verdad a la fuerza. @JuanDavilaActor #LaRevuelta pic.twitter.com/GGTscKbnn4 — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) April 14, 2025

Dávila, especialista en improvisación, confesó que en más de una ocasión se ha sentido especialmente nervioso. En concreto, en una de sus actuaciones en el Bilbao Exhibition Centre (BEC). «Salí y me vi ahí, delante de miles de personas que habían comprado su entrada hace meses y pensé 'no tengo nada preparado. Hay que hacer un ejercicio de confianza en la vida», explicó.

Llegó el momento de las preguntas clásicas. En cuanto al dinero, «a mí se me va mucho en gasolina, pero hasta donde yo sé, tengo un piso menos que tú», dijo el humorista. «Pues tienes cero, porque yo solo tengo uno», respondió el presentador. «Vale, pensaba que tenías tres. Yo tengo uno que me he comprado y otro que les he comprado a mis padres». Sobre las relaciones sexuales en los últimos 30 días «nada», contó, «porque he estado a tope de trabajo». Aunque «alguna paja sí ha caído, porque me regalaron un aparato que vibra. He estado tonteando un poco», concluyó.