José Sacristán desvela su secreto para seguir sobre el escenario a los 88 años: «Los ajos de mi pueblo» El actor presentó en 'El Hormiguero' su nueva obra, 'El hijo de la cómica', un homenaje a su gran amigo Fernando Fernán-Gómez

Marina León Jueves, 9 de octubre 2025, 22:42

El actor José Sacristán presentó el jueves en 'El Hormiguero' su nueva obra de teatro, 'El hijo de la cómica'. Contó cómo se prepara para un estreno a sus 88 años, después de más de 60 de carrera teatral. Este nuevo proyecto es una adaptación, firmada por Sacristán, de la primera parte de 'El tiempo amarillo' de Fernando Fernán-Gómez.

José Sacristán nos presenta ‘El hijo de la cómica’, su nueva obra que se estrena el 24 de octubre en Avilés #SacristánEH pic.twitter.com/RqLr3dhWDY — El Hormiguero (@El_Hormiguero) October 9, 2025

Algo que podamos copiar de tu manera de ver la vida. «Tengo que mencionar otra vez los ajos de mi pueblo», insiste el actor, que ya ha hablado en varias ocasiones sobre este producto de su Chinchón natal. «Mano de santo», asegura. «Con el anís hay que tener cierto cuidado», añade. Bromas aparte, el actor explica que uno nde los secretos para seguir adelante con energía es que «tiene que haber cierta cordialidad entre cómo podía o debía ser uno mismo y lo que más o menos viene siendo. Esa cordialidad te confiere un confort que te permite andar por la vida con cierto margen de movimiento», explicó.

«En la obra que presentas hoy estás tú solo sobre el escenario y haces 12 personajes ¿Cada vez aguantas menos a la gente?», lanzó Motos. «No, ha sido casualidad. Lo hago porque he tenido la inmensa suerte de conocer a Miguel Delibes, Mario Vargas Llosa, Fernando Fernán-Gómez... y de ver que todo lo que ocurre a su alrededor es formidable», señaló.

Sacristán atesora decenas de anécdotas y recordó una ellas en el programa de Antena 3. «Estaba en Tarifa con la obra 'Señora de rojo sobre fondo gris'. Tras acabar la función me fui a dar un paseo. Se me acercaron dos chavales de 30 años que me reconocieron y me dijeron: 'usted es el que hacía de reír en las películas antiguas'», contó. «Me encantó. Ya tengo algo que poner en mi epitafio», añadió entre risas. «¿Cómo es eso de que después de esta obra cierras la tienda?», preguntó el comunicador. «Pues es que tengo 88 años y por muy buenos que sean los ajos de mi pueblo...», respondió el entrevistado.