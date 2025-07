Joaquín Reyes despide la temporada de 'La Revuelta' con un regalo muy especial para Broncano: «Está hecho por mí»

Marina León Jueves, 10 de julio 2025, 22:55 Comenta Compartir

Tras una semana en la que David Broncano recibió a Sebastián Yatra, Pimpinela, Ingrid García-Josson y el grupo musical Veintiuno, 'La Revuelta' se despide este jueves hasta después del verano con Joaquín Reyes. El humorista, que tan solo recibió los aplausos del equipo, ya que los últimos programas se han grabado sin público, llevó varios regalos para el presentador.

🚬 Joaquín Reyes confirma la fobia de Broncano.



🙋🏻‍♂️La mía también. Puto asco. #LaRevuelta pic.twitter.com/EPLIsLwlDn — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) July 10, 2025

Reyes aprovechó para promocionar 'Los Futbolísimos 2', una comedia dirigida por Miguel Ángel Lamata que se estrenará el 8 de agosto y en la que se pone en la piel de un policía local. «Es la segunda parte, la primera la rodamos en 2017 y en la tercera seré el abuelo», bromeó el cómico. Entre las diferentes cosas que llevó en una bolsa, sacó una gorra de policía para Broncano. El de Jaén no dudó en ponérsela. «Pareces no de esos de la hora», le dijo Grison.

Este no fue el único regalo. Envuelto con un papel de periódico, el humorista manchego le llevó a Broncano «algo muy especial. Está hecho por mí», se adelantó el invitado. Un retrato de Alfred Jarry, «el poeta francés considerado como el precursor del surrealismo», explicó Broncano. «Joaquín y yo tenemos en común el amor por la comedia, el surrealismo y nuestro interés por entrar en el Colegio de Patafísica», añadió. «Para que la gente lo entienda, la patafísica es la ciencia de las soluciones imaginarias», puntualizó el entrevistado, que aprovechó para pedirle un favor a Grison: «Quiero que me consigas la portada de 'Men's Heath'», pidió. «Si tú lo quieres, yo te lo consigo», respondió el colaborador. «Estoy tochísimo, para salir ya en la portada. Va a ser muy poquito lo que voy a tener que entrenar» añadió Joaquín. «Para mí has sido siempre un amigo y un referente. Así que es un gusto acabar contigo la temporada», se despidió Broncano.