Jessica Goicoechea y Manu Moreno se bloquean en sus redes sociales

El gesto en el mundo virtual ha desatado los rumores de ruptura entre la joven pareja

Joaquina Dueñas

Martes, 16 de septiembre 2025, 10:50

El creador de contenido Abel Planelles ha sido quien ha dado la voz de alarma sobre el cambio que se ha producido en los perfiles sociales de Jessica Goicoechea y Manu Moreno, que han dejado de seguirse en redes, un gesto que suele ser signo de ruptura en las parejas. «Ninguno de los dos sigue al otro y no aparece el nombre del otro en las fotos etiquetadas, así que se han bloqueado o se han dejado de seguir, pero el caso es que no están juntos porque, evidentemente, si estás con tu pareja, no la dejas de seguir», ha señalado Planelles.

La influencer y el jugador de rugby confirmaron su romance en febrero de este año después de meses de rumores. Lo hicieron publicando una serie de fotografías durante su visita al Centro Cultural Fundación Unicaja de Málaga que albergaba una exposición de Gianni Versace. En una de las instantáneas, aparecían los dos de espaldas cogidos de la mano, pero la ratificación definitiva llegó con el comentario de Manu Moreno, en el que escribía: «Mi 'mujé'». Desde entonces, han proyectado una imagen de felicidad y se les ha visto disfrutando de numerosos planes juntos. Habrá que esperar para ver si se trata de una ruptura o si dejar de seguirse en redes ha sido la reacción a un bache en su relación sentimental.

