Irene Villa se somete a una delicada operación de columna: «Gracias al poder de la oración y del amor me he curado en tiempo récord» La periodista ha compartido todos los detalles de su intervención cervical con su habitual optimismo

Leire Moro Viernes, 25 de julio 2025, 10:15 Comenta Compartir

Irene Villa (46 años) ha vuelto a demostrar que la actitud puede marcar la diferencia incluso en los momentos más difíciles. La periodista, escritora y conferenciante ha tenido que someterse recientemente a una artrodesis cervical anterior, una cirugía de columna destinada a fusionar dos vértebras del cuello para estabilizar la zona y aliviar el dolor. Una intervención delicada que, tal como ha contado ella misma, ha concluido con éxito.

«Antes de la artrodesis cervical anterior... Quise compartir cómo afrontaba esta operación: con optimismo, ejercicio, buena alimentación, visualización y fe», explicaba en un vídeo previo a la operación publicado en redes sociales. Villa añadía: «A veces ponemos toda la responsabilidad en los médicos; sin embargo, hay una parte importantísima: nuestra actitud, mentalidad positiva y ganas«.

El especialista que ha llevado a cabo la operación es el mismo que la operó hace 17 años tras una caída esquiando. «Hace 17 años me caí haciendo lo que más me apasiona, esquiar, y antes de una competición significativa. El mismo médico que me operó entonces, mañana me vuelve a operar», decía Villa antes de entrar al quirófano. En esta ocasión, se trataba de intervenir una nueva hernia discal en la vértebra C5. «Llevo un tiempo con mucho dolor... pero así es como afronto esta nueva operación. Nadando, entrenando, poniéndome fuerte. Esa es la actitud para entrar a cualquier cirugía».

«Así de feliz entraba en el hospital con las bromas de David. Y me lo dice el cachorno cuando llevo... Pues era vacacional. Sí, vacacional, sobre todo cuando llevo 7 meses en ayunas. El sentido del humor no puede faltar nunca». La situación no le ha robado el sentido del humor y desde el hospital compartió su ingreso en el hospital.

La intervención salió según lo esperado. En palabras de la propia Irene: ¡La operación salió genial! Ya no tengo ese dolor constante en el brazo ni esa molestia irradiada desde la médula. ¡El titanio es una maravilla! ¡¡Doy fe!!». Recordando su cirugía anterior, añadió: «Ya me puso el Dr. Álvarez titanio en la C6 y ahí sigue. ¡¡Perfecta!! Ahora tocaba la C5».

Tras salir del quirófano, y aún convaleciente, quiso agradecer públicamente a su entorno y al equipo médico: «Esto ha sido un éxito. Obviamente, gracias a mi maravilloso médico. Los profesionales que tenemos en España son increíbles. Pero mi doctor Álvarez, ya ni te cuento. Me puso titanio hace 17 años y ahora me acaba de poner otra vez».

A pesar de la delicada operación de los dolores y de la incomodidad, no ha querido perder la ocasión de compartir sus sentimientos y reflexiones. «Salimos de todas. Eso me emociona, salimos de todas», decía visiblemente conmovida en uno de sus vídeos de recuperación. También ha querido poner en valor la importancia de la parte más espiritual: «Visité la catedral románica de Spira y al ver la gran Cruz AlfaOmega pensé en mi querida Asturias y pedí que la operación fuera bien. Así ha sido, también gracias a vosotros», escribía a sus seguidores, agradecida. «Me he curado en tiempo récord, gracias al poder de la intención, de la oración y del amor. Ya no me duele la hernia que tenía en la C5 gracias al maravilloso Dr. Álvarez y su magia quirúrgica. Vivan los médicos y sus milagros».

Su marido y coach, David Serrato, también ha querido compartir públicamente cómo vivió este momento. «Estos días han sido una montaña rusa de emociones para mí. He sentido nervios y miedos, pero también mucha admiración», publicó en un vídeo donde se veía a Irene antes de la operación. «Frente a un reto de salud, ella eligió confianza, positivismo y esa luz que solo los valientes mantienen encendida».