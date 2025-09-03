Irene Rosales desvela los motivos de su separación de Kiko Rivera

S. O. Miércoles, 3 de septiembre 2025, 09:11 Comenta Compartir

La ruptura entre Kiko Rivera e Irene Rosales ha sido una de las noticias del verano en la crónica rosa. El hijo de Isabel Pantoja y su mujer y madre de sus dos hijas pequeñas anunciaron el fin de su matrimonio el pasado 27 de agosto contra todo pronóstico y sin especificar los motivos. La revista 'Lecturas' ha publicado este miércoles una entrevista en exclusiva en la que la todavía esposa de 'Paquirrín' revela que la negativa del DJ a comprar una vivienda generó un conflicto insalvable en la pareja que se ha saldado con su separación.

Kiko e Irene se casaron en octubre de 2016, pero mantenían un noviazgo desde 2024 en el que tuvieron a su primera hija. La que fuera concursante de 'Gran Hermano VIP' asegura que desde el principio su relación estuvo marcada por la adicción a las drogas del productor musical y por sus problemas económicos. «Empecé con él en el peor momento de sus adicciones y con su problema de Hacienda pero me dio igual. He tenido mil motivos para dejarlo», comienza diciendo.

Según explica en la mencionada revista del corazón, el primogénito de Isabel Pantoja nunca quiso adquirir una vivienda y prefirió vivir de alquiler. Rosales señala que el DJ pensaba que si compraban una propiedad, ella le dejaría y se quedaría con la casa. Él no dio nunca su brazo a torcer e Irene niega las informaciones que apuntan a que ella le manipulaba para cambiar de opinión. «Me ha molestado mucho que digan que manejo a Kiko», dice.

Tres cambios de casa

Cuando Irene llegó a la vida de Kiko el joven estaba prácticamente en bancarrota. El propio DJ confesó en los medios que llegó a gastar «8 millones de euros en mala vida: fiestas, drogas y todo lo que está centro del círculo vicioso». La excolaboradora de Telecinco señala que llegaron a cambiarse de casa en tres ocasiones por no poder pagar el alquiler. «Cuando empecé con Kiko él no tenía nada y juntos hemos pasado épocas muy malas», afirma.