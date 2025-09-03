El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Lecturas

Irene Rosales desvela los motivos de su separación de Kiko Rivera

La negativa del hijo de Isabel Pantoja a comprar una vivienda generó un conflicto insalvable en la pareja

S. O.

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 09:11

La ruptura entre Kiko Rivera e Irene Rosales ha sido una de las noticias del verano en la crónica rosa. El hijo de Isabel Pantoja y su mujer y madre de sus dos hijas pequeñas anunciaron el fin de su matrimonio el pasado 27 de agosto contra todo pronóstico y sin especificar los motivos. La revista 'Lecturas' ha publicado este miércoles una entrevista en exclusiva en la que la todavía esposa de 'Paquirrín' revela que la negativa del DJ a comprar una vivienda generó un conflicto insalvable en la pareja que se ha saldado con su separación.

Kiko e Irene se casaron en octubre de 2016, pero mantenían un noviazgo desde 2024 en el que tuvieron a su primera hija. La que fuera concursante de 'Gran Hermano VIP' asegura que desde el principio su relación estuvo marcada por la adicción a las drogas del productor musical y por sus problemas económicos. «Empecé con él en el peor momento de sus adicciones y con su problema de Hacienda pero me dio igual. He tenido mil motivos para dejarlo», comienza diciendo.

Según explica en la mencionada revista del corazón, el primogénito de Isabel Pantoja nunca quiso adquirir una vivienda y prefirió vivir de alquiler. Rosales señala que el DJ pensaba que si compraban una propiedad, ella le dejaría y se quedaría con la casa. Él no dio nunca su brazo a torcer e Irene niega las informaciones que apuntan a que ella le manipulaba para cambiar de opinión. «Me ha molestado mucho que digan que manejo a Kiko», dice.

Tres cambios de casa

Cuando Irene llegó a la vida de Kiko el joven estaba prácticamente en bancarrota. El propio DJ confesó en los medios que llegó a gastar «8 millones de euros en mala vida: fiestas, drogas y todo lo que está centro del círculo vicioso». La excolaboradora de Telecinco señala que llegaron a cambiarse de casa en tres ocasiones por no poder pagar el alquiler. «Cuando empecé con Kiko él no tenía nada y juntos hemos pasado épocas muy malas», afirma.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    En riesgo la inscripción de Laporte porque el Al-Nassr envió tarde la documentación
  2. 2

    Detenido por violar en un piso de Galdakao a una chica con la que contactó en Bilbao
  3. 3

    Así es la etapa que cruza Bizkaia y pasa dos veces por Bilbao kilómetro a kilómetro
  4. 4

    Los once comercios y bares de Ledesma cierran sin saber aún cuándo reabrirán
  5. 5

    Detenidos un excomandante de la Guardia Civil y un familiar de Marc Márquez por el asesinato de un empresario
  6. 6 Julen Jon Guerrero ya tiene equipo y se enfrentará al Bilbao Athletic
  7. 7 «Preferimos a los okupas a que vuelva el propietario del piso de Santutxu»
  8. 8

    Magdalena Múgica asume la presidencia del IMQ
  9. 9

    Apuñalan a un joven en otra pelea en la casa okupada de Getxo
  10. 10

    Abierto el plazo para comprar el derecho de superficie de las VPO

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Irene Rosales desvela los motivos de su separación de Kiko Rivera

Irene Rosales desvela los motivos de su separación de Kiko Rivera