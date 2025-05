La Infanta Sofía se gradúa del Bachillerato Internacional en Gales acompañada por los Reyes Felipe y Letizia

Leire Moro Sábado, 24 de mayo 2025, 17:20 | Actualizado 17:30h. Comenta Compartir

La infanta Sofía ha cerrado este sábado una etapa clave en su formación académica con la graduación del Bachillerato Internacional en el UWC Atlantic College de Gales, un prestigioso internado donde también estudió su hermana, la Princesa de Asturias. Acompañada por sus padres, los Reyes Felipe VI y Letizia, la ceremonia ha contado con momentos cargados de emoción. La princesa Leonor no pudo asistir al acto al encontrarse embarcada en el buque escuela Juan Elcano completando su formación naval.

Durante el acto, Sofía ha recibido su diploma de manos del director del centro, Naheed Bardai, y de la presidenta del Comité de Gobierno del UWC, Jill Longson, antigua alumna del colegio. «El recorrido de Sofía ha estado marcado por su perseverancia y un notable crecimiento personal, y ha pasado de ser una escuchante empática y afectuosa por naturaleza a ser una 'compañera de apoyo' acreditada. Verdadera amiga en los momentos difíciles, echaremos mucho de menos la calidez y el espíritu vibrante de Sofía», ha expresado su tutora cuando la infanta ha recogido su diploma.

Ampliar La innfanta Sofía recibe su diploma de graduada en Bachillerato Internacional de manos de Naheed Bardai, director del UWC College de Gales y Jill Longson, presidenta del Comité de Gobierno del UWC Atlantic College y antigua alumna de 1981, durante la ceremonia de graduación en el UWC Atlantic College de Gales, donde concluye el Bachillerato Internacional. EFE

La infanta ha formado parte de una promoción compuesta por 195 estudiantes de 58 nacionalidades diferentes, de los cuales 134 eran mujeres y 61 hombres. En este grupo diverso, se hablaban hasta 29 lenguas maternas distintas, y tan solo una decena de estudiantes tenían el español como idioma nativo. Este entorno multicultural ha reforzado la dimensión internacional de su educación, siguiendo la línea formativa marcada previamente por su hermana Leonor.

Futuro educativo de la infanta Sofía

Tras completar el Bachillerato Internacional, la Casa del Rey ha indicado que no está previsto que Sofía reciba formación militar, al no estar destinada a la sucesión al trono como su hermana mayor. En cambio, se estudian distintas opciones académicas para su formación universitaria. Aún no se ha concretado si continuará sus estudios en España, como hizo su padre, el Rey Felipe VI, quien después cursó un máster en Georgetown (Estados Unidos), o en el extranjero. Cabe recordar que el Bachillerato Internacional no exige realizar la prueba de acceso universitaria para estudiar en una universidad española, lo que le abre múltiples posibilidades.

Desde su mayoría de edad, alcanzada el pasado 29 de abril, se prevé que su agenda institucional comience a tomar forma, si bien hasta la fecha ha tenido una presencia pública limitada. No obstante, ya protagonizó su primer acto en solitario en diciembre del año pasado, cuando presidió la entrega de unos premios fotográficos con su nombre de un concurso organizado por Patrimonio Nacional.