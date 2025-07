Imanol Arias rompe su silencio tras su condena por fraude fiscal: «Estoy muy tranquilo»

Gabriel Cuesta Martes, 8 de julio 2025, 20:36 Comenta Compartir

El actor Imanol Arias ha roto su silencio tras haber pactado con la Fiscalía una condena de dos años y dos meses de prisión por un delito de fraude fiscal. La sentencia de la Audiencia Nacional no mandará a la cárcel al intérprete, sin antecedentes penales, a pesar de superar el mínimo legal para el ingreso en prisión.

Arias ha roto su silencio en declaraciones a Europa Press, difundidas por el programa TardeAR, de Telecinco. El desenlace para él del 'caso Numaria', por el que Ana Duato ha resultado absuelta, no le ha pillado por sorpresa. «Yo ya sabía que esto tenía que venir porque lo pacté. Vine hace un año de Buenos Aires para pactarlo. Faltan algunos pasos más. Lo que intento evitar es dar a cada paso un acontecimiento como si fuera el final de 'La promesa'».

La Audiencia Nacional, en cambio, ha condenado a 80 años de cárcel al asesor fiscal y contable de ambos actores, Fernando Peña, propietario del despacho Numaria, que da nombre al caso. Gracias al acuerdo pactado con la Fiscalía Anticorrupción, Arias no irá a prisión al reconocer cinco delitos fiscales entre 2010 y 2013, lo que le ha permitido beneficiarse de rebajas en su condena.

«Estamos todavía en medio de este proceso que se va a dilucidar, porque todavía no hay sentencia firme. Yo estoy muy tranquilo, he hecho lo que creía que tenía que hacer, que es hacerme cargo, y lo único que he intentado en la defensa es aquilatar mucho cuáles eran los verdaderos cargos y hacerle frente. Eso es lo que yo adopté», se defendía. Y ha tenido palabras para su compañera en 'Cuéntame cómo pasó': «Estoy muy contento por lo de Ana».