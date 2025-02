La gresca de Jordi Évole y Mariló Montero por una anécdota del FesTVal de Vitoria: «Lo dijiste en el escenario»

Gabriel Cuesta Martes, 18 de febrero 2025, 18:26 | Actualizado 18:34h. Comenta Compartir

Tremendo rifirrafe entre Jordi Évole y Mariló Montero a costa de la entrevista en 'Lo de Évole' a Fernando Simón y el reproche de la presentadora al periodista por su intervención durante una gala de entrega de premios en el FesTVal de Vitoria. El compañero de La Sexta entró por videollamada en 'Espejo Público' con Susanna Griso para promocionar su charla con el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias cuando se cumplen cinco años de la pandemia del coronavirus. Lo que no esperaba es acabar a la gresca con la colaboradora.

Polémica aparte con el director de Gabinete de Isabel Díaz Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, quien ponía en duda la identidad de los familiares de fallecidos que aparecían en el programa, Montero criticó la entrevista porque, a ojos de la comunicadora navarra, era una manera de «resarcir» políticamente al epidemiólogo. «Me gustaría aclara una cosa que decía Mariló, eso de que esto podía formar parte de una operación de resarcimiento político. Todas las preguntas me las pasó Pedro Sánchez. Se lo confirmo. Las fui haciendo una a una», le respondía con ironía el catalán.

«Lo creo, irónicamente, Jordi», replicaba la de Estella. «Me parece facilísimo desde tu lugar hacer hoy esa manifestación, eso de que esta entrevista ha sido un resarcimiento político a Fernando Simón. De verdad, muy poco me conoces», insistía Évole. «Muy poco. Una vez te vi en los Ondas y no hemos coincidido más», le cortaba la presentadora, que esgrimía que su último programa era «una especie de limpieza sobre el trabajo de un técnico del que se hizo un juicio político que no le correspondía» y de que «queda la política de que el PSOE y el Gobierno de coalición lo hicieron muy bien, y no es así».

Évole se plantaba en el debate, pero Mariló volvió a insistir en «la anécdota de los Ondas» y hacía hincapié que lo hizo «ante muchos testigos» y «encima de un escenario». Corregida por la cara visible de 'Lo de Évole', ahí es cuando salió a relucir que en realidad había sido en el FesTVal de Vitoria. «En cualquier caso, si te sentó mal te pido disculpas. No me acuerdo, pero igual fue una gracia que no te hizo gracia, o que no fue gracioso, o que no hizo gracia a nadie», zanjaba.

Al parecer, en la edición de 2015 del festival vitoriano, Évole recogió el premio Josep Maria Mainat por 'Salvados' e hizo alusión a la navarra en su discurso: «Me esperaba este premio porque el año pasado se lo dieron a Jorge Javier Vázquez y es la evolución lógica: de Sálvame a Salvados. El año pasado conocí a Jorge Javier Vázquez y este... a Mariló Montero. Luego en la fiesta veremos qué pasa».