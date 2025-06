Grave accidente en 'Masterchef': «¡Me he quemado la cara entera!»

A.M. Martes, 10 de junio 2025, 09:23 Comenta Compartir

En las cocinas de 'Masterchef' se vivieron anoche momentos de mucha tensión. En la prueba grupal que definía quién de los dos grupos se libraba de la expulsión, uno de los concursantes sufrió un grave accidente que le llevó a abandonar de urgencia la cocina. Ismael fue a abrir el horno de vapor cuando el vaho se le echó encima.

El dolor fue considerable. «¡Hostia! Me he abrasado, me he quemado la cara entera», protestaba mientras se iba corriendo al fregadero a arrojarse agua fría en la cara. Sus compañeros le instaron a que abandonase la prueba y acudiese de urgencia al equipo médico. Y así lo hizo.

Después, Ismael acabó regresando a las cocinas. Afortunadamente solo tenía «la cara como un tomate». Una vez pasado el susto, los compañeros optaron por quitarle hierro al asunto y bromear con él sobre lo sucedido. Algunos comentarios fueron muy ingeniosos. «Se te han subido los colores, compadre», le dijo uno. La réplica del concursante herido fue mejor aún: «Parezco un alemán en Magaluf».

«Esto no es nada, se supera y ya está», zanjó el joven cocinero. «Me he llevado un susto grande porque no sabía que era un horno de vapor», aseguró. Después, el juez Jordi Cruz se quiso interesar por su estado confirmando que todo había quedado en un susto.

