El gran proyecto de Yola Berrocal como representante de famosos: de Claudia Bavel a Coyote Dax o Leticia Sabater

La televisiva Yola Berrocal está volcada en su agencia de representación de famosos. Bajo el nombre 'Yola Berrocal Management', el papel de la artista como representante ha dado mucho que hablar cuando Claudia Bavel, la modelo de 'OnlyFans', afirmó en 'De Viernes' que Luis Figo la abordó en el mismo evento en el que fue vista con Iker Casillas y le propuso que se fuese con él.

Tras estas acusaciones, el exfutbolista no dudó en responder y lo hizo a través de un comunicado. «La Sra. Bavel y el Sr. Figo únicamente coincidieron en un evento, negando cualquier tipo de insinuación o contacto de este último con ella. Por ello, se enmienda así cualquier insinuación o interpretación derivada de las declaraciones de la Sra. Bavel, retractándose de las mismas», apuntaba el texto, emitido por la mencionada agencia de representación de Yola Berrocal, que también tiene como clienta a Bavel.

Aunque es ahora cuando más se está hablando de esta faceta de la exconcursante de 'Supervivientes', el salto al mundo de la representación lo dio en febrero de 2022: «Vente con Yola Berrocal Management y conseguirás tus sueños», afirmó. Entre sus representados destacan otras celebrities como Coyote Dax, Sonia Monroy, Leticia Sabater, Las Mellis, Marlene Mourreau, Fresita (Nuria Yáñez) o Alex Ghita, al que la propia Yola defendió en plató durante su paso por 'GH dúo 3'. Según afirmó en 'Socialité', ha logrado cachés de hasta 20.000 euros para sus clientes.

«Del mismo modo que un futbolista, cuando deja de serlo puede ser entrenador, pues yo he sido artista, bueno, sigo siendo artista y ahora me dedico a representante», explica en el video que subió en sus propias redes sociales. La actriz, cantante y colaboradora le ha dado un giro a su carrera y no conoce fronteras. Además de gestionar participaciones en medios y actos en España, también ofrece servicios en Milán, Miami, México y Buenos Aires.