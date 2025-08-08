Gabriel Rufián y Vox se enzarzan por el conflicto en Jumilla: «Los queremos en tu puñetera casa» Tras el veto por parte del Ayuntamiento a las celebraciones de la comunidad islámica, el intercambio de mensajes entre los políticos de las distintas agrupaciones no ha cesado

Leire Moro Viernes, 8 de agosto 2025, 20:48 Comenta Compartir

Tras el veto por parte del Ayuntamiento de Jumilla a las celebraciones de la comunidad islámica, el intercambio de mensajes entre los políticos de las distintas agrupaciones no ha cesado. PP y Vox se pusieron de acuerdo para aprobar la «primera medida» en el país en defensa de los usos y costumbres del pueblo español frente a lo que ellos consideran que no son prácticas culturales propias, como celebraciones religiosas de la comunidad musulmana.

No los quieren rezando en el polideportivo del pueblo pero sí a 50 grados trabajando en los invernaderos del campo. — Gabriel Rufián (@gabrielrufian) August 8, 2025

Gabriel Rufián, con su habitual pluma afilada, no tardó en expresar su opinión. «No los quieren rezando en el polideportivo del pueblo, pero sí a 50 grados trabajando en los invernaderos del campo», escribió en X (antigua Twitter). Y Vox, que asegura que quiere llevar estas medidas a otros municipios, ha contestado también con su habitual tono. «Los queremos en tu puñetera casa. O en la sauna de tu socio».

Los queremos en tu puñetera casa. O en la sauna de tu socio. https://t.co/aDLssn8QvX — VOX 🇪🇸 (@vox_es) August 8, 2025

Esta moción ha tenido grandes repercusiones, y a pesar de que la mayoría de los políticos están de vacaciones, todas las agrupaciones se han pronunciado al respecto.

Mientras, el secretario general del PSOE en Murcia, Francisco Lucas Ayala, acusó al PP de «vulnerar» los valores constitucionales y poner «en riesgo» la convivencia, «solo por aferrarse al poder». «No han aprendido nada de lo ocurrido en Torre Pacheco. Siguen alimentando el odio y provocando una fractura social de consecuencias imprevisibles. El PP vulnera los valores constitucionales y pone en riesgo la convivencia, solo por aferrarse al poder», indicó en un mensaje en la misma red social.

Por su parte, desde Podemos confirmaron que llevarán a la Fiscalía «este nuevo disparate del Partido Popular y de Vox». «Es un paso más en la deriva xenófoba y racista no ya tanto de Vox, que nos tiene acostumbrados -continuaba-, sino del Partido Popular, que en la Región de Murcia compra todas sus políticas». «El Partido Popular de López Miras, a día de hoy, no se diferencia en nada de esa ultraderecha racista», declaró Egío.

También la coordinadora regional de IU-Verdes, Penélope Luna, advirtió que esta decisión es «inconstitucional» y que «atenta frontalmente» contra el artículo 16 de la Constitución, que garantiza la libertad religiosa. «Se trata de un acto de racismo islamofóbico y de odio, disfrazado de reglamento administrativo. No lo vamos a permitir», arguyó.

En este sentido, Luna afeó al PP que haya elegido ser «cómplice» del «fascismo», al negociar «la dignidad» de Jumilla «a cambio de seguir gobernando a cualquier precio». «La Región de Murcia no puede convertirse en el campo de pruebas del autoritarismo reaccionario», destacó.

Por su parte, el representante de Vox en el Ayuntamiento de Jumilla, Juan Agustín Navarro, aseguró en un mensaje en la red social X tras la aprobación de la moción que «¡España es y será siempre tierra de raíces cristianas!». También valoró tras el pleno la defensa de las tradiciones españolas frente a la «constante ofensiva ideológica de la izquierda» por imponer costumbres ajenas. «A partir de ya no se va a volver a celebrar el fin del Ramadán o el rezo del cordero», subrayó.