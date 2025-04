El 'First Dates' vasco para encontrar cuadrilla: «Antes consigo ligar» El programa de humor de ETB 2 'Vaya Semanita' hace suyo el clásico espacio de citas de la cadena Cuatro

«Si te acabas de mudar a Euskadi y estás buscando cuadrilla, ni lo intentes. Es más fácil ligar que entrar en una». Bajo esa premisa, el programa de humor 'Vaya Semanita' (ETB 2) ha lanzado su particular 'First Dates' vasco para dar con una buena grupeta de amigos. Y en esas citas a ciegas para encontrar colegas deja claro que no es cosa sencilla en el País Vasco.

Este sketch presenta a Manu, el personaje interpretado por Borja Pérez que ha llegado a Euskadi un año y ansía poder tener cuadrilla. «He venido a conocer gente y lo que surja, encantado de conoceros», se presenta. «Y vosotros, ¿qué soléis hacer aparte de quedar a tomar algo? ¿Hacéis otros planes como andar en bici, ir al cine o al monte?», comenta a sus 'pretendientes'.

La cuadrilla en cuestión la lidera un el actor Andoni Agirregomezkorta, que recibe la pregunta con desconcierto. «El único monte que frecuentamos es el bar Mendi, lo nuestro es el levantamiento de vidrio». «Lo que quiero es conocer gente, charlar...», continúa Manu. Ahí es frenado por otro miembro de la cuadrilla. «Quieto, quieto. ¿Qué quieres decir con conocer? Este y yo llevamos más de 20 años poteando juntos y no sé ni cómo se apellida».

Son escuetos también en cuanto a los temas de conversación. «Pues hablamos del Athletic y ya está. Y en verano algo de ciclismo... que no venga a contar sus problemas, que chapas no queremos». ¿Y por qué quieren un nuevo miembro? «Siempre hemos sido diez, de toda la vida. Ahora se nos ha caído uno, que buena se dio, y ahora solo sacamos nueve rondas».

Manu cree que la cuadrilla quiere «llenar ese vacío que ha dejado vuestro amigo». Nada más lejos de la realidad. «Lo que no queremos es irnos antes a casa», justifican. El sketch finaliza con la clásica pregunta a la que se someten los pretendientes del original 'First Dates'. '¿Tendrías una segunda cita con al cuadrilla?'. Cuando el hombre va a responder, resulta que se han esfumado tras tomarse el «último trago». «Ya sabía yo que era imposible... en Euskadi antes consigo ligar que echarme una cuadrilla», lamenta como reflexión final.