La experiencia paranormal de William Levy en Canarias: «Fue muy raro»

Joseba Fiestras Lunes, 9 de junio 2025, 23:13

Cuando el magnetismo de William Levy se cruza con la fuerza indomable de la naturaleza, el resultado solo puede ser explosivo. Así llega 'Bajo un volcán', una película que combina drama, acción y romanticismo. En este nuevo reto interpretativo, el intérprete deja atrás los estereotipos que lo encasillaron durante años y se sumerge en un papel que lo enfrenta tanto a sus demonios internos como al poder imprevisible de un volcán en erupción. El actor acudió a 'El Hormiguero' para presentar el filme. «A mí me enganchó desde que leí el guión. Es el personaje al que más le he podido dar de mi persona. En la mayoría de las escenas estoy improvisando. Tuve mucha química con el director y a mí me gusta trabajar así. Eso le da mucha frescura a la película», afirmaba Levy.

«En los momentos de emergencia, lo mejor es mantener la calma, cosa que a mí se me hace muy difícil», confesaba el cubano, al que tuvieron que hacerle en uniforme a medida. «Teníamos dos trajes: uno que utilizan de verdad los de la UME y otro que hicimos nosotros. Y me lo voy a quedar para momentos de emergencia», bromeaba Levy. El equipo rodó en Tenerife, muchas veces de noche, y una de ellas sucedió algo paranormal. «Las chicas de maquillaje estaban conmigo, y más gente. Eran las tres de la mañana, estaba esperando mi turno para grabar y vi una estrella que empezó a alumbrar cada vez más. Y empieza a moverse de lado a lado. Me parecía muy raro. Al día siguiente, fuimos a un mirador al Teide, nos acostamos para ver el cielo y pasa lo mismo. Lo vieron todos. Y me tomaban el pelo diciéndome que nos estaban vigilando. Yo, en plan broma, dije que, si era cierto, mandaran una señal. Y una radio que utilizan los de producción que no funcionaba, empezó a sonar, a dar pitidos. Te lo juro por mi vida. Me quedé pensando qué carajo había sido eso», descubría el artista.

Si algo caracteriza a Levy son sus fans. «Es algo muy bonito que agradezco muchísimo. Hay personas que carecen de amor, y que yo pueda recibir amor de personas que ni me conocen es una bendición», confesaba. Aunque, a veces, hay exceso de cariño. «Había un grupo de fans que se acercaron con uniformes de la UME. Lo hicieron como para apoyarnos», decía restando importancia al asunto. Otra característica del actor es que come muchísimo. «Lo que pasa es que lo como muy seguido, como dos o tres veces al día. Y el desayuno es muy pequeño. Cuando íbamos a cenar, como disfruto mucho comiendo, pido todo lo que sea rico en el menú: almejas, pescado…», contaba.

No hace mucho, la polémica persiguió al cubano por un altercado que tuvo en un restaurante en Florida. «En realidad no fue nada grave, como se ha especulado. Estábamos tomando un trago un amigo y yo, y a la hora de pagar la cuenta se dio cuenta de que le habían cobrado de más. Y empezó a discutir con otra persona que estaba en la barra por ello. Yo me metí en medio para evitar que la situación escalase. Y llegó la Policía, y la forma de decirnos que nos fuéramos estuvo fuera de lugar. Les dije que así, tampoco, que hablásemos como padres, como hombres. Y entonces me detuvieron porque quisieron. Me llevaron, pero no pasa nada, es otra experiencia de la vida. Ahora formo parte del club de los actores que tienen problemas policiales», aseguraba con sorna. Con todo, pasó una noche en el calabozo. «Hice nuevas amistades ahí dentro. Y me pasó algo cómico. Nos llevaron a la celda, obviamente no dormí y, cuando nos llevaron al desayuno, había un joven que no hablaba muy bien ni inglés ni español y me dice que me daba dos galletas por mi sandwich. Creía que era una cámara oculta. Le regalé el sandwich y me quedé con las ganas de saber de dónde había sacado las galletitas», recordaba.

Temas

El Hormiguero