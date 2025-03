El exfutbolista Marcelo y su regalo envenenado a Broncano: «Me la voy a quedar, pero está feísimo»

Marina León Lunes, 3 de marzo 2025, 22:50 Comenta Compartir

«El futbolista que ha ganado más títulos. Un leyenda histórica del fútbol». Así presentó este lunes Broncano a su primer invitado de la semana, Marcelo. El exfutbolista hacía oficial su retirada del mundo del fútbol recientemente a través de un emotivo video en el que hacía un repaso de su brillante trayectoria y se despedía de los clubes de su vida, el Real Madrid y el Fluminense, el club que le vio nacer antes de aterrizar en Madrid y hacer historia ganando cinco copas de Europa con el conjunto de Chamartín.

El presentador de 'La Revuelta' contó que conoció a Marcelo hace muy poco. «Fue por la noche, por el centro de Madrid, te acercaste por la espalda encapuchado», recordó el de Jaén. «Sí, me miraste un poco raro», añadió el invitado entre risas. «Hombre, tres o cuatro chavales a las dos de la mañana...». Tras el encuentro, David le propuso acudir al programa al día siguiente «y me dijo que no podía, que tenía un par de cosas. Al día siguiente me enteré de que lo que tenía era que iba a 'El Hormiguero'», comentó.

En cuanto a los regalos, Marcelo llegó con un regalo algo envenenado: una camiseta del Real Madrid. «No hay nombre, ni número, ni nada», apuntó el exfutbolista. «Yo soy respetuoso, pero la camiseta de la final de Champions contra el Atlético de Madrid está feísimo. Me la voy a quedar porque es un regalo», confesó Broncano.

Marcelo acaba de colgar definitivamente las botas, pero ha iniciado una nueva etapa como empresario. «Jubilado con 36», apuntó Broncano. «Sí, pero hay muchas cosas que hacer todavía», comentó el entrevistado y habló de su nuevo proyecto. «Trabajamos con chavales de unos 16 años. Lo que hacemos es intentar enseñarles el camino, que no todo es jugar al fútbol», añadió. El exjugador tiene una empresa de representación de futbolistas, entre los que se encuentran sus propios hijos. Así, ha adquirido participaciones en varios clubes de fútbol con su grupo de empresas DOZE. Además de una barbería en Río de Janeiro y otras dos empresas del sector inmobiliario.