El exfutbolista Marcelo desvela en 'El Hormiguero' sus nuevos 'vicios' y negocios

Alain Mateos Martes, 11 de febrero 2025, 07:33 Comenta Compartir

Marcelo anunció hace unos días que dejaba el fútbol tras su etapa en el Fluminense brasileño, el equipo que le vio nacer antes de aterrizar en Madrid y hacer historia ganando cinco copas de Europa con el conjunto de Chamartín. El pasado sábado recibió un cariñoso homenaje del madridismo en el Santiago Bernabéu, el estadio que fue su casa durante quince años, y anoche concedió su primera entrevista en televisión. Acudió a 'El Hormiguero' y no dejó indiferente a nadie.

Como buen brasileño, el ya exfutbolista lleva la alegría y el baile en las venas. Ya lo dejó ayer claro cuando le preguntaron por qué dejaba el fútbol. «Llega un momento en el que el cuerpo y la mente me piden hacer otras cosas y nuevos desafíos», afirmaba. Y, ¿qué retos le llegan con 36 años después de ganarlo todo con el Real Madrid? La respuesta es más simple de lo que parece: vivir la vida. «Me he cuidado mucho toda mi vida de futbolista profesional y ahora quiero pasar más tiempo con mi familia, tener un fin de semana libre, beber mi cerveza... La verdad es que estoy muy feliz con mi vida de jubilado», destacó entre risas.

Respecto al fútbol, «creo que he hecho todo lo que tenía que hacer», señaló, a la vez que quitó hierro a su retirada: «Tengo una edad que el cuerpo no perdona». El que fuera lateral izquierdo del Real Madrid contó que siempre vivió el fútbol «con alegría y sin mucha responsabilidad», aunque matizó que en los «partidos serios». «Yo siempre he jugado al fútbol para divertirme y he hecho todo lo posible para que fuera así. Entonces, no voy a decir que si juego una pachanga con mis colegas es lo mismo que si juego en el Santiago Bernabéu, pero la sensación de hacer una jugada es muy parecida porque yo ya lo hacía cuando jugaba en la calle en Brasil y lo seguía haciendo cuando jugaba en el Real Madrid», aseguró.

Al hablar de futuro, Marcelo descartó ser entrenador y, por ahora, tampoco se ve de vuelta en el fútbol profesional con algún tipo de cargo. «Tengo muchas cosas que hacer. Lo primero, estar un poco más cerca de mi familia, llevar a mis hijos al colegio y al entrenamiento y salir con mi mujer por la noche. Luego, tengo una agencia de jugadores, un equipo en Brasil... También me quiero meter en el mundo del arte y de la música, quiero hacer películas con mi mujer... Muchas cosas», aseguró. Respecto al mundo del arte, Marcelo contó que su proyecto no se trata de «comprar» obras sino «de ayudar a la gente que hace arte, estar cerca de ellos y ver cómo funciona el negocio del arte callejero». Tampoco descarta hacer carrera en el mundo de la música: «Me encanta desde pequeño. Conozco a muchos cantantes y tengo muchas ganas, por ejemplo, de producir una canción, de hacer el 'beat' y ver si encaja la letra de alguno de esos cantantes. Hacer esto, para mí, sería un sueño».

Marcelo le regaló a Pablo Motos las últimas botas que utilizó como jugador del Real Madrid. Del club blanco y su afición habló maravillas. Él llegó a ser capitán y levantó 25 títulos, entre ellos cinco copas de Europa. «El Real Madrid siempre será mi casa. Ahora mismo tengo muchas cosas en la cabeza y estoy muy feliz, pero el Real Madrid siempre será mi casa. Seguramente algún día estaré dentro», reconoció. Sobre Florentino Pérez, el histórico lateral solo tiene buenas palabras: «Me llevo muy bien con él. Siempre me ha ayudado muchísimo y tiene un cariño especial por mi familia. Desde la primera vez que me vio, siempre me ha tratado muy bien y siempre hemos tenido una relación muy buena, desde el primer día hasta el último».