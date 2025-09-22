El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Styles llegando a la meta el pasado domingo. Berlin Marathon

El español que corrió junto a Harry Styles el maratón de Berlín sin reconocerle: «No me di cuenta»

Jaime Gutiérrez ayudó sin saberlo a bajar de 3 horas a la estrella internacional

G. Cuesta

Lunes, 22 de septiembre 2025, 18:03

A veces la concentración puede jugar una mala pasada a los corredores. Le acaba de pasar en la prestigiosa maratón de Berlín a Jaime Gutiérrez, un vallisoletano conocido en redes como 'Yonki del Running'. Lleva más de 100 pruebas de 42 kilómetros y 195 metros a sus espaldas y ya sabe lo que es llegar a la meta tras atravesar la puerta de Brandeburgo en varias ocasiones. La de este pasado domingo guardaba una curiosa anécdota de la que no se percató hasta horas después de terminar la carrera. Y fue gracias a las redes sociales.

Resulta que este corredor español hacía de liebre. Es decir, la organización le había elegido para ayudar a conseguir una determinada marca a los participantes marcándoles el ritmo. En su caso, para completar esa distancia en una gran marca como es bajar de las tres horas. Lo que no se esperaba es que guiaría a uno de los cantantes más conocidos del mundo. Y menos sin reconocerle. En su 'grupeta' iba el británico Harry Styles, que consiguió su mejor marca personal parando el cronómetro en 2 horas, 59 minutos y 13 segundos. Lo que significa correr cada kilómetro a un ritmo de 4 minutos y 15 segundos de media. A modo de guiño, sonó su conocido tema 'As it was' cuando atravesaba la meta.

«Ayer estuve tan concentrado en mi trabajo de 'pacer' que no me di cuenta que llevé en el grupo a Harry Styles», compartía con sus más de 4.500 seguidores junto a un vídeo en el que se veía a ambos en el grupo. Vamos, que no pudo ni pedirle una foto a cambio del 'favor'. Hasta la propia organización del maratón de Berín presumió de la presencia del que fuera integrante de 'One Direction'. «Se rumorea que Harry Styles corrió un maratón sub-3 en Berlín... ¿Alguien ha oído hablar de ello?», publicaba en sus redes.

Más allá del despiste, la realidad es que resultaba complicado reconocer a esta estrella de talla mundial. Corrió bajo el seudónimo de Sted Sarandos, una cinta para el pelo y gafas de sol. A pesar del intenso calor que acompañó a la prueba, la camiseta de manga larga negra tapaba sus tatuajes. Styles logró mejorar notablemente el tiempo conseguido en su debut en la distancia. Fue en Tokio, donde firmó un tiempo de 3 horas, 24 minutos y 7 segundos.

