Enganchón en 'El partidazo de Cope' por los árbitros: «Retira que cobro o te demando...»

El Real Madrid emitió ayer por la tarde un duro comunicado contra el arbitraje español, donde además de protestar por las últimas acciones polémicas del partido ante el Espanyol cuestionaba absolutamente todo lo relacionado con el estamento arbitral. Como era lógico, el tema iba a copar todas las tertulias deportivas y en 'El partidazo de Cope' la discusión se fue un poco de madre.

Los tertulianos Siro López e Isaac Fouto tuvieron un fuerte enganchón que acabó incluso en amenaza de demanda. El primero de ellos defendía la posición del Real Madrid mientras que el segundo se posicionaba a favor de los árbitros. Todo transcurría dentro de lo que se considera normal en una tertulia deportiva hasta que a Siro se le ocurrió decir que su compañero cobra por presentar las galas de los árbitros. Fouto explotó y perdió los papeles.

«Retira eso ahora mismo», repitió en varias ocasiones mientras Siro, más veterano, insistía en que él cobra en los actos organizados por el CTA. «Te lo digo en serio, O retiras eso ahora mismo o te llevas una demanda», aseguró el tertuliano que estuvo a punto de insultar a su compañero. Le tuvo que frenar Juanma Castaño, que no daba crédito a lo que estaba sucediendo.

Siro López, lejos de retirar lo dicho, insistió en su mensaje contra el tertuliano y este le llamó «sinvergüenza», que además pidió al presentador que parase los pies al veterano periodista. Después, Fouto tuvo la oportunidad de aclarar si cobraba o no por los actos de presentación de los árbitros del CTA y lo negó rotundamente: «No he cobrado jamás en la vida. Son las únicas galas que no he cobrado en mi vida».