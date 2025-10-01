Orden de arresto contra Tyrese Gibson, actor de 'Fast and Furious', después de que sus perros mataran a otro La policía investiga al actor después de que sus canes atacaran a la mascota de un vecino que se encontraba en un jardín vallado

Leire Moro Miércoles, 1 de octubre 2025, 09:44 | Actualizado 09:55h.

El actor Tyrese Gibson, conocido por su interpretación de Roman Pearse en la saga 'Fast and Furious', se enfrenta a problemas legales serios tras un incidente con sus perros. La Policía de Atlanta ha emitido una orden de arresto contra él por presunto maltrato animal. Los hechos se remontan al 18 de septiembre, cuando un vecino de Gibson encontró a su perro muerto en la entrada de su vivienda. Se trataba de un Cavalier King Charles Spaniel llamado Henry que se encontraba en el jardín vallado de su casa.

Según ha declarado a la prensa local Harrison Parker, el dueño del can fallecido, «encontró a su perro muerto en el camino de la entrada». Las autoridades han explicado que las cámaras de seguridad grabaron cómo los perros del actor atacaban al pequeño spaniel. Tras interponer la denuncia, la policía realizó un registro en la vivienda del intérprete, pese a que él no se encontraba en ella.

La encargada de investigar el caso señaló que «ha habido negligencia por parte del propietario de los animales al permitir que deambulen libremente». Una imprudencia que «ha derivado en la muerte de un animal inocente».

Por su parte, el abogado del actor, Gabe Banks, ha emitido un comunicado en el que Gibson expresa sus «más profundas condolencias a la familia que perdió a su querido perro en este trágico incidente ocurrido mientras él se encontraba fuera de su domicilio». El letrado asegura que el actor ha tomado «la difícil decisión de reubicar a sus perros en un entorno seguro y afectuoso», tras conocer los hechos.

En lo que se refiere a la orden de arresto, el abogado asegura que Gibson «coopera plenamente con las autoridades para resolver la situación de manera responsable». Además, ha solicitado «privacidad y comprensión» mientras el actor afronta el proceso, remarcando que «continúa comprometido con la seguridad de su comunidad y el bienestar de los animales».