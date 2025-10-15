Desvelan el sueldo de Sarah Santaolalla como colaboradora en TVE El PP pidió conocer cuánto cobra la analista política por sus apariciones en 'Mañaneros 360', 'Malas Lenguas' y 'Directo al grano'

A.M. Miércoles, 15 de octubre 2025, 12:04 Comenta Compartir

El pasado 16 de septiembre el Grupo Parlamentario Popular preguntó por escrito al presidente de RTVE, José Pablo López, «cuál es el importe total que ha percibido Sarah Santaolalla por todas sus colaboraciones en RTVE en el año 2025». Y la respuesta ya ha llegado, gracias a la ley de Transparencia a la que se someten los medios públicos como TVE. La analista política, habitual en las tertulias de 'Mañaneros 360', 'Malas Lenguas' y 'Directo al grano', ha cobrado hasta el 29 de agosto un total de 18.500 euros brutos por 66 colaboraciones.

Los pagos a Santaolalla se desglosan en cuatro tipos de ingresos; desde los 150 euros hasta los 350 por tertulia. Incluso con colaboraciones de 250 o 300 euros. La mayoría de presencias de la analista política se dan en el programa de 'Mañaneros 360', que conducen su pareja Javier Ruiz y Adela González. Allí ha realizado más de 40 colaboraciones hasta el comienzo del curso televisivo en septiembre. Las restantes se han producido en 'Malas Lenguas', el programa presentado por Jesús Cintora que habitualmente dobla emisión en La 1 y La 2.

Desde septiembre el sueldo de Sarah Santaolalla ha crecido exponencialmente gracias a su presencia en 'Directo al grano', el nuevo programa de actualidad política presentado por Marta Flich y Gonzalo Miró y que comparte productora con 'Malas lenguas'. La cifra de 18.500 euros brutos no incluye sus participaciones en el recién estrenado programa de TVE. Además también colabora en programas de la televisión privada como 'En boca de todos', en Cuatro.

Sarah Santaolalla nació en Salamanca en 1999 y a sus 26 años es toda una 'estrella' de la televisión. Comenzó a estudiar Derecho en Salamanca y Comunicación Audiovisual en León antes de dar el salto como analista política al desaparecido canal 7NN. No tardó en incorporarse a Canal Red, el medio creado por Pablo Iglesias, y hacerse un nombre en las redes sociales.

Su primera aparición en un gran medio televisivo fue en Cuatro, el canal secundario de Mediaset. Allí le presentaron como jurista y analista política y su fuerza en el debate la llevó a convertirse en una habitual de las tertulias de 'Todo es Mentira' o en 'Boca de todos'. Después dio el salto a TVE, aunque mantiene sus colaboraciones en Cuatro.