La desgarradora experiencia de Sandra Golpe: «Se coló en el portal, me ató y me tiró al suelo» La periodista de Antena 3 se sincera en 'Y ahora Sonsoles' sobre la agresión sexual que sufrió hace 20 años

Marina León Martes, 8 de julio 2025, 09:52

La periodista Sandra Golpe, de 51 años, es uno de los rostros imprescindibles del telediario de Antena 3 desde 2008. La conocida presentadora ha estado en el plató de 'Y ahora Sonsoles' donde ha hablado de su nuevo proyecto profesional, y es que próximamente estará al frente de la cuarta temporada del pódcast 'Operación Salida' de Ponle Freno. Además del plano profesional, Golpe también ha sorprendido a los telespectadores y ha narrado sin pelos en la lengua uno de los episodios más duros de su vida, una agresión sexual.

Sucedió hace unos 20 años años, de madrugada, cuando la periodista volvía a casa del trabajo. Una vez en el portal, «no me di cuenta de que no se cerró la puerta, y se metió un hombre», cuenta. «Era un señor mayor, yo no conocía a todos los vecinos, podría ser mi abuelo, tenía un cuchillo, me ató y me tiró al suelo», añade. Afortunadamente, el agresor escuchó un ruido, se asustó y salió huyendo.

«Ese ruido me salvó y me pude subir a mi piso. Me llevaron al médico en seguida». Sandra Golpe dejaba claro en en programa de Antena 3 que «no me da vergüenza. Me pasó a mí como le podía haber pasado a cualquiera. Esta situación es una cosa que llevas a cuestas», lamenta. Denunció lo sucedido y al día siguiente fue a trabajar. «Podía haberme cogido una baja por depresión, pero fui al trabajo. Pedí un cambio de turno a una compañera y no me lo dio porque decía que ya tenía los horarios hechos», explica.

Durante el mes siguiente, la periodista tuvo que volver acompañada por sus padres y amigos desde la redacción hasta su casa «porque tenía trauma», confiesa. Por último, la comunicadora ha asegurado que no busca protagonismo con su testimonio. «Esto puede ayudar a las mujeres que lo han padecido y que no lo pueden contar ni verbalizar por vergüenza o presión laboral», ha querido puntualizar Sonsoles.