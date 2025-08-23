La desgarradora carta de despedida de Sonsoles Ónega a Javier Cid, fallecido a los 46 años La presentadora de 'Y ahora Sonsoles' se encontraba de vacaciones en Galicia cuando le han comunicado la muerte de su tertuliano y amigo

Sábado, 23 de agosto 2025

«Nos quedamos sin la última, mi Javi». Así comienza Sonsoles Ónega su carta de despedida a Javier Cid, el periodista de 'El Mundo' que fue hallado sin vida ayer en su domicilio. Solo tenía 46 años y era un rostro muy conocido en la profesión, donde además de como redactor también asumía el papel de tertuliano de televisión. Uno de los programas donde colaboraba era el de Sonsoles.

Con palabras muy sentidas y con «el escalofrío» de la noticia recibida, la presentadora rinde un pequeño homenaje a su amigo. «¡Ay, Javi! Lo que te gustaba la tele… Y eso que lo tuyo era la palabra perenne y no la caduca de un plató», dice Ónega.

«Ahora que no estás… pido por ti desde la lejanía… Aunque no creyeras en nada, yo sí. Siempre me decías: 'Antonia, que yo no soy de rezar'. Pues hoy me vas a escuchar, reclinada en la primera iglesia que veo abierta», le escribe adjuntando una foto del templo.

Sonsoles recuerda los «escritos impecables» del periodista, sus «mensajes a cualquier hora», su sonrisa, «que siempre me pareció un poco triste», y su mirada, «que siempre me pareció de verdad». Junto al texto deja varias fotos de sus mejores momentos juntos; en el plató, en una entrevista de la propia Sonsoles para el periódico de Cid, de vacaciones... y una muy llamativa, con una vela apoyada sobre el portátil. La comunicadora explica que Javier fue «el primer periodista que me mandó una vela encendida, rendida, ante su texto».

La presentadora de Atresmedia cierra su desgarradora carta con unas bonitas palabras: «Nos vemos donde sea, con el pretexto de siempre, que era ninguno. Sólo saber… cuándo nos tomábamos la última. Vuela bonito, amigo reciente, inolvidable».

