Muere a los 46 años Javier Cid, periodista de 'El Mundo' El comunicador también colaboró en programas televisivos como 'Y ahora Sonsoles'

G. C. Viernes, 22 de agosto 2025, 20:29

El mundo del periodismo llora la muerte de Javier Cid (Zamora, 1979), redactor del diario 'El Mundo', que ha sido hallado sin vida en su domicilio de Madrid. El profesional de la información, licenciado en Historia, deja una huella imborrable en la cabecera de Unidad Editorial, donde desarrolló principalmente su carrera profesional. En su última etapa ejercía como Jefe de Sección en Gran Madrid. También colaboró en programas de televisión como 'Y ahora Sonsoles' y 'La Sexta Xplica'.

Cid recibió en 2019 el premio Alan Turing por su defensa de los derechos LGTBI. Además de sus reportajes y entrevistas, firmó dos novelas. La primera bajo un seudónimo, Diario de Martín Lobo. Su pérdida inesperada ha supuesto un varapalo para la redacción. Se encontraba de vacaciones, pero seguía en contacto con sus compañeros. Este mismo martes por la tarde llamó para darle el visto bueno definitivo a una entrevista y coordinar futuras entregas.

El periodista fue hallado este viernes muerto en su domicilio, en el barrio madrileño de La Latina. En sus redes sociales había compartido hace apenas un mes su viaje a Brasil para explorar el Amazonas.