La decisión de Verdeliss de no ser madre por novena vez para poder correr maratones: «Mi marido quería»

El documental recién estrenado de Verdeliss desvela detalles más allá de cómo consiguió conquistar el reto de correr las siete maratones en siete días del World Marathon Challenge. La influencer navarra no solo hace un hueco a las cámaras dentro del ajetreo de su aventura, sino que también les abre las puertas de su casa. De momentos vitales y personales clave para que haya podido reengancharse a las carreras. Una de ellas, una conversación clave con su marido.

«Nos planteamos mucho tener otro hijo. Tuvimos una conversación mi marido y yo porque él sí que quería tener otro», cuenta la creadora de contenido en el documental impulsado por Movistar+, madre de ocho hijos. «Fui yo la que tomó la decisión y dije 'quiero correr'». Se plantó y su marido Aritz la apoyó.

Esa confesión llegó tras las imágenes que muestran cómo toda su familia la apoya en el circuito madrileño del Jarama, en la quinta de las siete maratones del circuito. Cruzó la primera la línea de meta, arropada por los suyos. Antes, la producción muestra otro momento familiar en la intimidad: la comida de la que disfrutaron justo el día antes de comenzar el reto.

Además de sus hijos y su marido, también estaban sus padres, Fernando Unzu y Marta Ripoll. «Mi padre es entrenador y tiene un club de atletismo, mi madre ha formado parte de la federación navarra... es algo con lo que siempre he convivido», reconoce Verdeliss, que acabó en su juventud un tanto saturada de correr. «No me gustaba. Casi fue alivio cuando me independicé y fui madre. Así no tenía que seguir cumpliendo».

Fue en la pandemia cuando retomó el hábito. «Tenía una cinta en casa y volví a correr. Resucité casi dos décadas después». Sobre la mesa padre e hija comparten comida y consejos. «Tú tienes que ir escuchando la información que te transmite el cuerpo mientras corres. Yo creo que andas en 3 horas y 15 minutos sin problemas por maratón», le dice Fernando. «Es que quiero saber cifras. Mi duda es saber si tengo que ir o no menos a tope», le confesaba su hija.

«Hagas lo que hagas, todo está bien», le dice su madre Marta cuando se funden en un abrazo. «A pasarlo bien, a disfrutar... Lo que haces está al alcance de muy pocas personas», le animaba su aita. «Soy exigente conmigo misma. Si no lo consigo, lo voy a sentir como un fracaso», le reconocía la navarra.