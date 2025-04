Verdeliss abandona por primera vez una carrera y se queda sin su gran sueño: «Fallé, es la realidad»

Gabriel Cuesta Domingo, 13 de abril 2025, 17:53 | Actualizado 18:00h. Comenta Compartir

«¿Se siente como una derrota? Elevada a la máxima potencia, es la primera vez en mi vida que me retiro de una carrera». Jarro de agua fría para Verdeliss. La influencer navarra ha visto frustrado este domingo su primer intento para conseguir otro gran sueño: ser atleta internacional y representar a España en el Campeonato del Mundo de Larga Distancia de 24 horas. Ha tenido que parar en su intento de conseguir la marca mínima necesario. Ha sido en Venecia, donde necesitaba correr 128 kilómetros en 12 horas. Y su cuerpo esta vez ha dicho basta.

«No os lo voy a romantizar con mensajes empoderantes de sacrificio, fuerza de voluntad o lo intenté… porque simplemente fallé. Y es la realidad», sentenciaba con dureza en una breve publicación junto a un pequeño vídeo en el que se podía ver a la corredora salir de un baño portátil. «Hoy nada está de mi lado, Aimar. Y uno tiene que aceptar cuando ha perdido la batalla. Venecia 1- Estefi 0. Me retiro», le explicaba al mayor de sus ocho hijos, Aimar.

La creadora de contenido se ha limitado a avanzar que subirá una nueva publicación con la crónica de la prueba «siendo todo lo honesta que puedo». Resulta un mazazo para sus planes de futuro. Hace tan solo unos días, Verdeliss anunciaba que su nueva ilusión era ser atleta internacional y representar a España en el Campeonato del Mundo de Larga Distancia de 24 horas. Para hacerse un hueco necesitaba salir airosa de esta carrera, con la marca mínima en el bolsillo. Y ha salido cruz. Queda por saber si buscará volver a intentarlo en otra competición cuya marca sea válida para la gran cita, fechada en el calendario para mediados de octubre.

Tras su reto de siete maratones en siete días y su récord en la distancia de 100 kilómetros ruta, la navarra desveló a sus seguidores este nuevo propósito a pocos días de que se estrene su documental de Movistar. Precisamente, su decisión la ha adelantado durante la presentación del documental 'Verdeliss: 7 maratones - 7 continentes - 7 días', una producción de TBS que se estrena el 14 de abril a las 22:30 horas en Movistar Plus y en la que muestra todos los detalle de cómo consiguió el triunfo en el World Marathon Challenge.

El Campeonato del Mundo de Larga Distancia de 24 horas se celebrará en la localidad francesa de Albí los próximos días 18 y 19 de octubre. El «bombazo», según ella misma calificó, lo comentó en sus redes sociales tras soltarlo en la presentación del documental. «En esta era deportiva he conseguido todo lo más grande. Campeona de España, récord de España... No he sido internacional y me gustaría apostar por ello», explicaba.

Ante la alta carga de kilómetros en competición, Verdeliss se ha decidido no participar en el campeonato de España de 100 kilómetros que se celebra el 3 de mayo y apostar por la prueba de 24 horas. «Se me va la olla pero no tanto. Tenía que decantarme por una de ellas. La ultradistancia no es como las maratones. Ya supone un viaje físico, un peaje mental que no lo sobrellevo de igual manera», justificaba.

'Las 12 horas de Venecia' se han celebrado este domingo, donde ha tratado de lograr la marca mínima que establece la Real Federación Española de Atletismo y que le daría acceso al campeonato del mundo de 24 horas. Tenía que recorrer 128 kilómetros en este tiempo. A Verdeliss le ha tocado levantar el pie.