David Muñoz, de Estopa, sobre sus primeros días como universitario: «Me tengo que poner las pilas» El artista se ha matriculado en la carrera de Historia en la Universidad de Barcelona

Hace unas semanas, David Muñoz, cantante de Estopa, dejó boquiabiertos a los alumnos de Historia de la Universidad de Barcelona cuando se enteraron de que iba a ser su nuevo compañero de clase. El artista se ha matriculado en la carrera a los 49 años para cumplir con uno de sus propósitos más personales. Y es que el de Cornellá ha comentado en diversas ocasiones que siente una gran pasión por la Historia.

Muñoz ha confesado que quería llevar con discreción el asunto, pero ha sido «inevitable» que se filtrara, según ha contado el artista ante los micrófonos de Europa Press a la salida de una de las clases. Pero aun así «voy a hacer todo lo posible por ser uno más y llevar mis estudios con discreción, siendo uno más de mis compañeros y compañeras y no dando tanto bombo a esto, que también es una cosa que puede hacer cualquiera», añade.

El cantante está ilusionado con su nueva etapa como universitario. En cuanto a los profesores, «me han dejado claro que soy uno más y es lo que busco. Tengo muchos trabajos y me tengo que poner las pilas porque los chavales acaban de hacer el Bachillerato y están muy puestos con el tema apuntes. Yo estoy peor», asegura.

