David Muñoz, de Estopa, empieza la carrera de Historia: «Cosas que no me esperaba del 2025, estudiar con mi cantante favorito»

El artista, de 49 años, se ha matriculado en la Universidad de Barcelona

Marina León

Marina León

Viernes, 19 de septiembre 2025, 17:44

Con el inicio del curso, los universitarios están acostumbrados a encontrarse con caras nuevas en clase. Lo que seguro que los alumnos de Historia de la Universidad de Barcelona no se esperaban es que uno de los nuevos fuese David Muñoz, cantante de Estopa. El artista se ha matriculado en la carrera a los 49 años para cumplir con uno de sus propósitos más personales. Y es que el de Cornellà de Llobregat ha comentado en diversas ocasiones que siente una gran pasión por la Historia.

La noticia se ha dado a conocer a través de redes sociales, cuando varios estudiantes han comenzado a subir fotos con el músico después de encontrarse con él en clase, en la cafetería y en los pasillos de la facultad. «Cosas que no me esperaba de 2025: que David Muñoz de Estopa estudiara en la uni conmigo», escribe una usuaria en X (antes Twitter). «Jamás pensé que podría encontrarme en la facultad donde trabajo a mi cantante favorito. Y encima que te hable como si te conociera de toda la vida y te pregunte por la tesis que estás haciendo. Simplemente increíble», comenta otro usuario.

Este nuevo capítulo llega en un momento muy especial para los hermanos, ya que Estopa celebró en 2024 sus 25 años en la música con una gira multitudinaria. Por otro lado, los meses de verano los han dedicado a los festivales, en una pequeña gira a la que bautizaron como 'Estopa Fest 2025'. Desde el 26 de julio, los hermanos Muñoz no han pisado ningún escenario ni tampoco han anunciado fecha de vuelta.

