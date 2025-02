Dani Martín confirma que mantuvo una relación con Amaia Montero: «Tuvimos ahí...»

A. Mateos Lunes, 24 de febrero 2025, 08:02 | Actualizado 08:24h. Comenta Compartir

Dani Martín fue el protagonista del último episodio del programa de Jordi Évole en La Sexta. El cantante charló con el entrevistador y se abrió como nunca antes lo había hecho ante los medios. Habló de todo y no esquivó ningún tema delicado; la muerte de su hermana, las drogas, 'El canto del loco'... hasta habló de Amaia Montero.

Évole le preguntó cómo un rockero lleva el éxito siendo un chaval. Martín fue muy sincero: «Yo no sé si era rockero o no. Me vestía igual para subir al escenario que para ir al Mesón en el que comíamos antes de ir al concierto. Con 23 años y llenando plazas de toros, estadios...». Entonces puso el nombre de Amaia Montero sobre la mesa. «Para mí es mucho más rockera y punky que muchos que he conocido», dijo sobre ella.

El entrevistador no perdió la oportunidad de ahondar en este tema. «¿Tienes contacto con Amaia?», le preguntó. Dani contestó que «sí». «La quiero mucho». reconoció. «Nuestras familias tienen un vínculo muy bonito y de mucho afecto...», desvelaba el exvocalista de 'El canto del loco'. Y llegó la pregunta que muchos esperaban: «¿Llegasteis a estar juntos?». «Sí, tuvimos ahí un encuentro», respondió, confirmando así una noticia que hasta ahora había sido vox populi. Sobre Montero solo tiene buenas palabras: «Yo creo que a Amaia la quiere mucho la gente. A todos nos alegró cuando la vimos salir con Karol G».

El tema amoroso no fue el único que salió a la palestra. También se sinceró sobre la muerte de su hermana mayor, Miriam, a los 35 años por un infarto cerebral. Se enteró de su fallecimiento tras ver que tenía unas 75 llamadas perdidas. Su móvil estaba cargando y no lo escuchó. «Era una persona increíble, una crack», la describió.

El fallecimiento de Miriam supuso un punto de inflexión en la vida del cantante, tal y como ha contado en numerosas ocasiones. «Yo maduro con la muerte de mi hermana. Es un bofetón terrorífico. Dejé de ser el niñato que era en 'El Canto del Loco' para convertirme en un hombre maduro».

Dani Martín confiesa que está alejado del mundo de las drogas, con las que coqueteó en su época del 'Canto del loco'. «Si desde ese momento hasta hoy me hubiese drogado estaría muerto», ha asegurado. Reconoció que en aquellos primeros años cayó «algún filete». Martín también tuvo problemas con el alcohol, sobre todo con el vino. «Era mi perdición», asumió.